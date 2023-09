MALTIGNANO – L’associazione Publio Maltino Basso torna con un ricco programma per questo weekend. Si inizia venerdì 8

settembre con l’esibizione dei N’ICE CREAM alle 21.30. Si prosegue sabato 9 settembre con la Santa Messa

presieduta dal parroco don Adam per la benedizione dell’anno scolastico, alle 17.00. A seguire balli e giochi

in piazza per tutti i bambini. Alle 21.30 I PUPAZZI in concerto. Domenica, partenza alle 8.30 da Piazza G. Di

Vittorio, per la passeggiata 8 km alla “Scoperta della Rocca di Morro e dei suoi misteri”, in collaborazione

con LE ACLI. Alle 12.00 aperitivo in piazza per tutti i partecipanti. La giornata continua con balli e giochi in

piazza nel pomeriggio dalle 17.00, alle 21.00 DANTE EFFETTO MUSICA in concerto. Si conclude alle 23.00

con i fuochi d’artificio.

Tutte le sere dalle 19.00 apertura degli stand gastronomici

“Dopo il successo dello scorso anno abbiamo deciso di aggiungere la serata del venerdì. Siamo molto

entusiasti di tornare in piazza con questa festa che ha visto in primis una grande partecipazione dei

maltignanesi, di ogni fascia di età. Abbiamo realizzato un ricco programma, con un grande slancio,

rispolverando una piacevole collaborazione tra tutti i soci che hanno dato il massimo per questa festa.

Siamo veramente carichi e vi aspettiamo tutti da domani, concludono i soci della Publio Maltino Basso, in

piazza G. Di Vittorio a Maltignano” affermano gli organizzatori.

