Si provvederà alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione che utilizzerà la tecnologia led, garantendo così un risparmio energetico e non solo

OFFIDA – Totale restyling per Parco della Luna. Dall’11 settembre, e per i prossimi mesi, l’ex Bambinopoli sarà chiusa al pubblico, e verrà restituita agli offidani a primavera, completamente rinnovata.

Si provvederà alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione che utilizzerà la tecnologia led, garantendo così un risparmio energetico. È previsto il rifacimento totale del manto erboso e verrà potenziato e ottimizzato il sistema d’irrigazione. Tutti i giochi saranno sostituiti con quelli di ultima generazione (acciaio inox e laminati plastici) e per questo durevoli nel tempo. Le aree gioco saranno poste su pavimenti in materiale gommoso di sicurezza. L’investimento complessivo supera i 300 mila euro.

“Parco della Luna è un fulcro della socialità di Offida. È la nostra ex Bambinopoli, frequentata da generazioni di famiglie – conclude il Sindaco Luigi Massa – Prosegue così il progetto Offida che cambia: cogliendo le tante opportunità di finanziamento le trasforma in progettazioni e realizzazioni. Per migliorare la vivibilità della città, rinnovandole il volto. Nell’ottica della sostenibilità e di una migliore fruibilità degli spazi”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.