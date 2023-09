Il Festival quest’anno si presenta in una veste comunicativa nuova, per ampliarne la diffusione e inoltre, grazie a nuovi investimenti pensati per raggiungere una maggiore qualità degli spettacoli

OFFIDA – Otto spettacoli con compagnie provenienti da tutta Italia. Dal 23 settembre all’8 dicembre andrà in scena la 7° edizione del Festival Serpente Aureo, la manifestazione nazionale di teatro amatoriale della città di Offida.

“Le persone rimangono colpite di come una comunità come Offida abbia un festival nazionale che coinvolga così tante compagnie – commenta l’Assessore Isabella Bosano – Siamo giunti alla settima edizione e non era scontato. Il bando cresce di anno in anno, quest’anno si sono candidate 125 opere e ne sono state selezionate le migliori 8. Dietro questo c’è un lavoro incredibile del Gruppo Amici Dell’Arte di Offida per cui ringrazio il presidente Mauro Moretti e il direttivo. Questo è il meglio che un Assessore alla Cultura possa desiderare”.

“L’Assessore all’inizio ci trascinò all’inizio di questo percorso – aggiunge il presidente Moretti – e oggi presentiamo un cartellone di cui siamo veramente orgogliosi. Le persone da ringraziare sono tante e nascono nel mondo del terzo settore. Ringrazio l’Amministrazione comunale, la Pro loco la Uilt Marche, la Regione e tutti gli sponsor che rendono possibile questo Festival”.

Il Festival quest’anno si presenta in una veste comunicativa nuova, per ampliarne la diffusione e inoltre, grazie a nuovi investimenti pensati per raggiungere una maggiore qualità degli spettacoli, è aumentato il rimborso per le compagnie che parteciperanno al Festival.

“Inoltre non abbiamo modificato il prezzo per gli spettatori – sottolinea Marica Cataldi – L’ingresso unico è rimasto a 9 euro, il ridotto a 6 euro e l’abbonamento 45 euro. E grazie alla sinergia con le attività del centro storico sono previsti momenti di convivialità”.

“Il Festival è anche un’iniziativa di promozione per Offida, per il Piceno – conclude il Sindaco Luigi Massa – verso le compagnie che vengono da tutta Italia. Il nostro teatro è centro di attività culturali e folkloristiche, questo è il motivo per cui mesi fa abbiamo rinnovato l’impianto illuminazione con le migliori tecnologie. Perseguire progetti che lanciano messaggi sociali e culturali importanti, come il Festival Serpente Aureo, è l’unica strada che tutti abbiamo per provare a crescere e a salire un gradino superiore”.

Ecco i calendario degli spettacoli:

– Sabato 23 settembre ore 21:15 la compagnia Futura Teatro di Firenze proporrà “PRESTAZIONE OCCASIONALE” testo, molto brillante, moderno e attuale, che porterà il pubblico a riconoscersi nei protagonisti e a ridere.

– Sabato 7 ottobre ore 21:15 sarà il turno della compagnia Accademia dei Riuniti di Umbertide (PG) con la divertentissima commedia di Ray e Michael Cooney: “TOM, DICK E HARRY”.

– Sabato 14 ottobre ore 21:15 il Teatro dei Dioscuri di Campagna (SA) porterà in scena una deliziosa versione del grande classico di Eduardo De Filippo “UOMO E GALANTUOMO”.

– “FERDINANDO” di Annibale Ruccello sarà in scena domenica 29 ottobre 17:15

con la compagnia di Bisceglie (BT) Qui ed Ora, una vicenda incredibilmente controversa in una famiglia aristocratica decadente, ricca di intensi colpi di scena.

– Domenica 5 novembre ore 17:15 la compagnia Teatro Impiria di Verona presenterà “BON MARIAGE”, un classico in costume dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminati pensieri filosofici di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la verità.

– Domenica 19 novembre ore 17:15 La Bottega dei Rebardò di Roma poterà in scena “BEN HUR”, opera che affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in modo brillante, alternando momenti di dirompente comicità a momenti di profonda riflessione.

– Chiuderà la kermesse la compagnia Teatro delle Forchette di Forlì, sabato 25 novembre ore 21:15 con il “MACBETH” di William Shakespeare, ultima opera in concorso.

In occasione della serata di premiazione di venerdì 8 dicembre ore 17:15, il Teatro di Sabbia di Vicenza proporrà fuori concorso il divertente capolavoro di Aldo Nicolaj “KILLER”.

I biglietti e l’abbonamento sono acquistabili presso Monja Manavolta 0736-888616, whatsapp 333/4358929

