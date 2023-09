ASCOLI PICENO – Un evento emozionante quello tenutosi domenica 10 settembre 2023 allo stadio “CIno e Lillo Del Duca”-

“Ascoli Calcio 125 – Il passato e il presente si incontrano di nuovo” organizzata dagli Ultras 1898 insieme con il Comune di Ascoli Piceno e il club bianconero per il 125° compleanno del Club ha visto la sfilata di tante vecchie glorie del Picchio. Opsite d’onore l’ex centravanti Walter Casagrande.

Grandi emozioni allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” per la festapomeriggio iniziato con il torneo per bambini “Sport4Restart”, e ppi sfilata e presentazione di tutte le squadre del settore giovanile dell’Ascoli Calcio e femminili.

FOTO ASCOLI CALCIO

Alle 19 sfilata con scrosci di applausi per Casagrande e per Adelio Moro e tante altre leggende come Anzivino e Roccotelli.

Poi musica ed esibizione del Dj Asco, e presentazione della prima squadra. Presenti il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’assessore allo sport Nico Stallone e le famiglie di Costantino Rozzi e Carlo Mazzone.

Anche il sindaco Marco Fioravanti ha salutato tutti i presenti e ha dichiarato che al compleanno dell’Ascoli, il 1° novembre al Teatro Ventidio Basso, sarà proiettato il nuovo progetto della Curva Sud.

Molti dei giocatori conoscono la storia dell’Ascoli una serata come questa serve anche ai nuovi a capire la storia e l’importanza.”

Bellusci:” Per chi mi conosce sa che non trovo alibi, la sconfitta di Bolzano è colpa mia. Mi dispiace immensamente, credo che la società abbia rivoluzionato tanto nello spogliatoio con i giocatori, allenatore e staff tecnicno, nel calcio non c’è tempo siamo tutti contenti del mister e della società ce la metteremo tutta per cambiare le cose il prima possibile”

Botteghin:“Onore per me indossare la fascia di capitano in una squadra storica come l’Ascoli. Casagrande ho sentito tanto quanto luiè stato impotante per questa società io darò tutto. Il campionato sappiamo che non abbiamo iniziato bene dobbiamo guardare avanti abbiamo bisogno di unione squadra, società e tifosi e sapere che dobbiamo onorare questa maglia e portarla più in alto possibile.

Di Tacchio:” Sono arrivato qui ragazzino sono tornato nella società che mi ha dato la possibilità di approdare tra i professionisti e lavoreremo per toglierci soddisfazioni, ogni partita cerco di dare il massimo è un onore per me essere qui”

Viviano:“Ho giocato ad Ascoli la prima volta nel 2005 contro c’era ancora la curva sud, sono rimasto abbastanza stupito chiedo sempre in centro ai bambini che squadra tifi e tutti dicono Ascoli, è bello spero di poter fare le cose serie possiamo garantire, impegno, serietà e lavoro ma spesso i risultati sono una conseguenza di queste cose.”

