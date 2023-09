COLLI DEL TRONTO – Tutto pronto per Colli Games.

Il festival, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà nei giorni 16 e 17 settembre presso il Parco della Pace di Colli del Tronto.

L’organizzazione dell’evento è stata curata con grande attenzione dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale, che hanno lavorato instancabilmente per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile. Le diverse aree presenti all’interno del festival sono state studiate per accontentare tutti i gusti e le preferenze dei partecipanti.

L’Area Trading Card Game sarà un vero paradiso per gli amanti dei giochi di carte collezionabili, con tornei organizzati e premi in palio per i più bravi. Gli appassionati di giochi da tavolo, invece, troveranno pane per i loro denti nell’Area Boardgames, dove potranno cimentarsi con i classici e le ultime novità del settore.

Per chi invece ama immergersi nella fantasia e nella narrazione, l’Area Dungeons & Dragons sarà l’ambiente ideale per vivere avventure epiche insieme ad altri appassionati. Qui si potranno organizzare sessioni di gioco e partecipare a eventi speciali legati al celebre gioco di ruolo.

Oltre alle diverse aree dedicate ai giochi, il Colli Games 2023 offrirà anche momenti di intrattenimento di altissimo livello. La Gara Cosplay, ad esempio, sarà lo showcase per i cosplayer più talentuosi. Con un presentatore d’eccezione e una giuria preparata, questa competizione garantirà spettacolo e sorprese per tutti i presenti.

Un altro momento clou del festival sarà il concerto del gruppo musicale Misfits cartoon, che delizierà il pubblico con brani tratti da cartoni animati e anime di ieri e di oggi. La loro energia contagiosa e il loro talento faranno scatenare tutti i presenti.

Non mancheranno nemmeno momenti di pura bellezza, come lo spettacolo di danza della rinomata scuola di ballo Akkademia delle Fate. Le loro performance di danza contemporanea e moderna stupiranno e incanteranno il pubblico presente, regalando emozioni indimenticabili.

Infine, l’Area espositori accoglierà negozi ed hobbisti, pronti a far scoprire al pubblico un’ampia selezione di gadget e collezionabili legati al mondo dei giochi e dei fumetti. Dalle action figure ai Funko POP, passando per i fumetti e le illustrazioni originali, qui sarà possibile trovare oggetti unici e pezzi da collezione per arricchire la propria collezione.

Colli Games 2023 si prospetta dunque come l’evento imperdibile per tutti gli appassionati di giochi e fumetti, un’occasione unica per immergersi in un mondo di divertimento, intrattenimento e cultura. Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi a vivere un weekend indimenticabile a Colli del Tronto

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.