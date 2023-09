ASCOLI PICENO – Conferenza stampa di patron Pulcinelli che analizza la prima parte del campionato bianconero e il mercato estivo.

“Le motivazioni della conferenza sono quelle di far chiarezza su una serie di punti della società. Sento molte critiche e faccio il punto della situazione. Due aspetti importanti: uno un plauso agli organizzatori della festa dei 125 anni e Casagrande che è riuscito a tornare ad Ascoli, non sono potuto venire per impegni inderogabili, parlerò anche con gli Ultras e reputo fondamentale che per vincere dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda.”

“Il problema che vivo cerco di andare meno sui social per non leggere sempre quello che si scrive, alla base c’è un’insoddisfazione che spesso è personale e viene espressa nel calcio, i giocatori devono stare sereni ad Ascoli e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Dobbiamo occuparci di loro e prenderecene cura e sicuramente se stanno bene possono dare il massimo. Se un calciatore sbaglia una gara dobbiamo aiutarlo.”

Il mercato

“Purtroppo o per fortuna il mercato è rimasto aperto troppo a lungo, Forte grazie a dei fatti che non conosco bene ci ha detto che non era più tranquillo qui ad Ascoli e abbiamo trovato una soluzione. Buchel ed Eramo non fanno più parte del progetto e stiamo trattando la risoluzione, stiamo parlando di ragazzi giovani che possono avere mille motivazioni per cambiare idea. Dovremmp chiuderlo prima dell’inizio del campionato ma è un tema europeo, in Lega tutti la pensiamo così.”

“Stiamo trattando le ultime uscite lo spogliatoio si vuole bene è unito e pulito. Non ho ancora parlato con tutti i giocatori insieme ho piena fiducia nello staff non ho nessun dubbio. Mendes sta facendo molto bene. Abbiamo tanti Pedro Mendes, abbiamo Millico e anche D’Uffizi che era cercato da tante società, abbiamo un gruppo importante e penso che farà bene, chiedo ai tifosi di stare tranquilli.”.”

“Dionisi? Tema particolare siamo stati tirati a gennaio e spinti a sottoscrivere un nuovo contratto però poi di fatto quando un rapporto non funziona più e corretto affrontarlo abbiamo trovato una soluzione che assolve le sue volontà è andato a Terni è stato sempre tifoso. Non possiamo tenerci calciatori che non possiamo permetterci e che “assume” altri ruoli.”

I numeri del fatturato? La compagine societaria per quanto riguarda in questo momento, non ci sono vendite in corso, la società è stabile, confermata con tutti i soci al loro posto. Lo scorso anno abbiamo fatto dei ricavi con Saric e Sabiri, la differenza della perdita passa per questo, ridotta con obiettivo di arrivare all’autofinanziamento, passando per i giovani. Abbiamo rinforzato il settore giovanile assumendo staff di alta qualità andiamo verso questa squadra. Abbiamo prodotto cinque ragazzi che sono passati al professionismo questo è il lavoro che dobbiamo fare e sviluppare. Come ogni anno non arriveremo al pareggio di bilancio almeno ci vorranno un paio di anni, stiamo pagando ancora i contributi spalmati per via del covid.”

“Ci sono gruppi che chiedono informazioni per acquistare la società, tutte le società sono in vendita a livello potenziale. Mi sto guardando intorno per cercare un eventuale partner ma lascerò l’Ascoli solo dopo averla portata in serie A.”



Il Picchio Village? Non ho tempistiche è un’operazione in itinere stiamo trattando con la controparte ma ancora c’è lavoro da fare e stiamo ultimando il progetto per un finanziamento di credito sportivo.”

Questione allenatore. Mister Viali ha la fiducia della società al 100% sono convinto che sia partito un nuovo percorso ancora non siamo assestati i nuovi devono conoscersi e allenarsi non ho dubbio che abbiamo scelto il meglio che potevamo conto sempre di salvarci e abbiamo raggiunto l’obiettivo, se ci salviamo per tempo pensiamo ai play off, il pensiero della Serie A c’è sempre ma noi lavoriamo per tornare a fare i play off, non deve aumentare la pressione dobbiamo stare tranquilli e sereni e non fischiare i ragazzi come i fischi a Falasco durante la festa.”

“Massimo De Santis non continuiamo a fare polemica su qualcosa che non esiste, in primis è mio amico se ha avuto problemi nella vita deve essere messo alla gogna. Sta facendo un bel lavoro, collaboratore prezioso e sarà con me finchè starò qui.”

“La Curva? Abbiamo incontrato Stallone per capire se c’è la possibilità di montare una curva mobile, i lavori invece dovrebbero partire tra Aprile e Maggio.”

“Falasco? Con lui ho avuto un incontro poco fa sia con lui che con Falzerano li ho voluti incontrare per conoscerli meglio, su Falasco sono sicuro che presto tornerà il giocatore che abbiamo conosciuto e ci metto la faccia non chiedo debba chiedere scusa, la motivazione l’ha presa da quei fischi. Falzerano non ha nessun problema. El Kaddouri? Chi vuole venire ad Ascoli deve correrci se è interessato solo al contratto a noi non interessa, ho messo io la parola fine i giorni scorsi in maniera chiara.”

“Sono contento si dell’organizzazione, dello staff, di quello che stiamo facendo, una società che anche quest’anno supererà i 4 milioni di incassi pubblicitari ma non sono contento dei risultati non è uno stato d’animo sereno.”

“Nella vita se dobbiamo raggiungere qualche obiettivo dobbiamo essere predisposti ai cambiamenti, si vive di idee e sensazioni gli elementi per vincere sono tantissimi, occorre il tifo, i calciatori, occorre e che tutto sia perfetto. Se accade grazie a un fare positivo di tutti noi sicuramente possiamo fare dei risultati. Chiedo collaborazione e tempo dateci questo tempo.”

