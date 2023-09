Le parole del tecnico dell’Ascoli, Viali in vista della sfida contro il Palermo al “Del Duca” match valido per la 5° giornata Campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Viali tornano in campo sabato 16 settembre nel match valido per la 5^ giornata del Campionato di Serie BKT, alle ore 14, al “Del Duca”.

Ad arbitrare la sfida sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Gli Assistenti sono Marco D’Ascanio della sezione di Ancona e Marco Ceolin di quella di Treviso. Quarto Ufficiale Adolfo Baratta di Rossano, al VAR Gianpiero Miele di Nola, AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.

William Viali, mister dell’Ascoli alla vigilia del match contro i rosanero: “Pausa molto utile per cercare di amalgamare i nuovi con i vecchi e lavorare sui principi sui cui abbiamo iniziato a lavorare ad Agosto. Adjapong sta facendo riabilitazione ci vorranno sicuramente un altro paio di settimane. Falasco? Ieri ha parlato con il patron io ci avevo già parlato qualche settimana fa si è messo a disposizione ha lavorato molto bene in queste settimane e dovrà lavorare ancora molto per cercare la condizione ottimale e riconquistare il posto. Nestorovski purtroppo ha lavorato poco con la squadra è stato in nazionale ha comunque molta voglia di fare. Di Tacchio sta cercando di raggiungere la migliore condizione per via del precampionato poco regolare.

“Del Palermo temiamo l’organico e l’organizzazione dell’allenatore squadra costruita per vincere. Crediamo molto nella nostra condizione e nella nostra voglia di ripartire dopo Salò abbiamo cambiato tantissimo. A Bolzano la squadra ha fatto bene ma dentro una partita c’è stata un’altra partita e al primo episodio siamo andati in difficoltà. Sono sicuro che domani faremo una grande partita. Dobbiamo saper convivere con i diversi momenti della gara. Calo fisico a Bolzano dovuto anche al turno infrasettimanale. Corini avrà preparato la partita come facciamo noi e dobbiamo essere bravi ad essere molto elastici mentalmente. Oltre le scelte dei calciatori è come si sviluppano le situazioni e l’interpretazione del singolo.”

“Mendes?Io credo che Mendes rispecchi qualsiasi allenatore quando hai un giocatore così è ideale esistono tanti leader diversi lui è un leader di esempio ricalca l’anima dell’Ascoli. Ha grandi margini di miglioramento, sugli aspetti tecnico tattico e penso che possa fare sia la prima punta che giocare a due.

“In difesa Bogdan ha qualche problema fisico non ci sarà e sceglierò tra Botteghin, Bellusci e Quaranta.”

“Buchel e Eramo? Non ho più voglia di parlare di queste cose ne ha parlato il patron e ci atteniamo alle sue parole. Il gruppo Ascoli ora è questo. Ho percepito molta fiducia dai tifosi nella festa a maggior ragione ci sentiamo in debito con loro. Domani vogliamo fare una grande gara per la nostra gente. Dobbiamo spostare la situazione con le certezze di oggi sappiamo di essere indietro sotto tanti punti di vista la squadra sta lavorando tanto dobbiamo avere equilibrio e accettare le critiche di chi sogna che vinciamo tutte le partite anche noi lo vorremmo”.

I rosanero arrivano al “Del Duca” in cerca del terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Reggiana e Feralpisalò, sette punti in classifica e una rosa costruita per salire di categoria, il tecnico del Palermo Eugenio Corini in conferenza stampa ha dichiarato: “Dobbiamo farci trovare pronti, ogni partita è una prova: la squadra sta bene, vogliamo una grande prestazione. La sosta è stata importante soprattutto per gli ultimi arrivati: si sono integrati con il resto del gruppo. Questo periodo ci ha permesso di lavorare su alcuni concetti e preparare strategicamente la sfida di Ascoli. Fisicamente stiamo bene, abbiamo la consapevolezza di affrontare una squadra forte e lo faremo certamente in un ambiente caldo. La partita potrebbe decidersi proprio in mezzo al campo, l’Ascoli ha due trequartisti sotto punta e abbiamo lavorato per andare a bloccarli in mezzo al campo.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.