Ascoli e Palermo si sfidano nel match valido per la 5^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domani, alle ore 14, al Del Duca.

ASCOLI CALCIO – Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Viali per il match col Palermo, valido per la 5^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domani, alle ore 14, al Del Duca. Oltre a Tavcar e Adjapong, indisponibile anche Bogdan per un trauma contusivo al ginocchio che sarà valutato meglio nei prossimi giorni.

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 2 Viviano

DIFENSORI: 40 Bayeye, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahoré, 6 Kraja, 73 Masini, 20 Milanese

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro l’Ascoli da mister Corini. (Anche Roberto Insigne partirà per le Marche insieme al resto della squadra):

PORTIERI: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

DIFENSORI: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

CENTROCAMPISTI: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

ATTACCANTI: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 27 Soleri, 30 Valente.

