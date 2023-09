ASCOLI PICENO – Al termine del match capitan Bellusci e Di Tacchio analizzano la sconfitta.

Bellusci, oggi capitano:”Putroppo siamo stati sfortunati e un pò disattenti non dovevamo subire l’anticipo e la spizzata davanti al primo palo abbiamo lavorato bene su tutti i corner ma non su quello. Sono estremamente convinto del percorso, con l’allenatore, la società, i miei compagni, gli ultras i tifosi. Credo fortemente che usciremo da questa situazione ma credo che il percorso sia partito in ritardo, dopo Modena abbiamo cominciato a parlare con l’allenatore capire le sue richieste e si vede in mezzo al campo a prescindere da chi gioca. Stiamo raccogliendo meno di quanto seminato ma sono convinto che il vento cambierà. Sono convinto che siamo un’ottima rosa e bisogna migliorare nello sporcarsi quando la partita diventa brutta, un tassello che metteremo per completare il puzzle.”

Di Tacchio:”Più passa il tempo più cresce la simbiosi con gli altri ragazzi. Peccato per il risultato stiamo lavorando tanto per assimilare i meccanismi. In avanti poco cinici? si dobbiamo esserlo la prestazione però c’è stata e dobbiamo essere contenti di questo. Anche a Bolzano la prestazione c’è stata anche oggi siamo sempre stati in partita siamo all’inizio dobbiamo stare sereni e non guardare la classifica.”

