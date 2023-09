OFFIDA – Sono arrivati a Offida provenienti da dieci paesi europei, sono trenta tra studenti e docenti di scuole

alberghiere, di cucina e del turismo tra le più rinomate d’Europa, e sono ospitati dall’azienda Ciù Ciù

nello showroom di Piazza del Popolo per il primo corso di formazione europeo per professionisti

certificati del wine tasting digitale, vale a dire capaci di organizzare degustazioni di vini a distanza

utilizzando il web.

Tra gli istituti presenti il Mediterraneo Culinary Center di Valencia, una delle più importanti culinary

school del sud Europa, il Biotechnical Educational Centre di Lubiana, centro d’eccellenza nella

formazione universitaria per il turismo, e Intercollege, accademia privata di Cipro che collabora da

anni con Wine and Spirit Education Trusts (WSET), il principale ente a livello internazionale per il

rilascio di qualifiche ai professionisti del vino.

Il progetto – la cui idea è nata nelle Marche grazie alla collaborazione tra Ciù Ciù e i-strategies – è

stata finanziata dal programma europeo Erasmus+ e sta suscitando molto interesse per la sua portata

innovativa.

«Questo progetto è nato dall’esigenza di affiancare al tradizionale know how dei professionisti del settore

anche nuove competenze legate al web – afferma Walter Bartolomei, titolare assieme a suo fratello

Massimiliano dell’azienda Ciù Ciù – Naturalmente l’esperienza del territorio rimane centrale nella

promozione del vino, tuttavia formare professionisti capaci di promuoverlo anche attraverso il digitale è

oggi essenziale. In questo senso – conclude Bartolomei – essere la prima azienda vitivinicola europea a

certificare, per i propri collaboratori, la competenza di Wine Tasting Digitale è per noi certamente

motivo di orgoglio».

Il corso, interamente online, oltre ad entrare nell’offerta formativa di scuole e università europee, a

partire da gennaio 2024 sarà anche disponibile online in cinque lingue. Ai partecipanti che lo

completeranno con successo verrà rilasciato l’attestato, di valenza europea, di Wine Taster Digitale.

Si tratta di un progetto di altissimo livello che nasce nelle Marche ed afferma ancora una volta la

capacità innovativa di aziende come Ciù Ciù Tenimenti.

