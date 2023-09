ASCOLI PICENO – Venerdì 22 settembre 2023 presso il Palazzo dei capitani (Sala dei Savi) in Ascoli Piceno si terrà il convegno organizzato dall’Accademia “DiaLogos”, dall’associazione Ritiri Filosofici e patrocinato dall’Amministrazione comunale, dal titolo “Il riduzionismo contemporaneo – Dal riduzionismo teoretico al riduzionismo teorico”.

Il convegno costituirà l’occasione per il lancio a livello nazionale di un manifesto antiriduzionista “Per la centralità della Coscienza”. Il riduzionismo, infatti, risolve la mente in meccanismi cerebrali, automatici e basati su procedure regolate (algoritmi). Il Convegno intende invece rimettere al centro del dibattito la coscienza, che è il fondamento del pensiero riflessivo e critico. Solo la coscienza distingue l’uomo dalla macchina e dall’intelligenza artificiale e lo proietta verso il valore morale e la verità intesa come verità assoluta, unico fondamento delle molteplici verità relative.

“Siamo orgogliosi di ospitare ad Ascoli un convegno di grande rilevanza per il tema trattato e per la levatura intellettuale degli ospiti, iniziativa che accredita sempre più la nostra città come laboratorio culturale” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Il rischio di un approccio riduzionista è quello di una completa disumanizzazione che investe l’ambito etico e l’ambito giuridico, perché la riduzione della mente nei meccanismi cerebrali comporta la negazione della libertà e quindi della responsabilità nelle azioni” ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, docente di filosofia. Il convegno inizierà alle ore 10 con una tavola rotonda sul tema con interventi dei membri dell’Accademia “DiaLogos” e di “Ritiri filosofici” moderata dal dirigente scolastico professore Arturo Verna, per proseguire nel pomeriggio alle ore 15, con l’intervento del professore Giampaolo Azzoni (Università di Pavia) su “Riduzione del diritto ad altro?”. In chiusura ci sarà l’intervento del professore Francesco Bellino (Università di Bari) su “Critica del riduzionismo etico”.

