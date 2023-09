FOLIGNANO/MALTIGNANO – Domenica 24 settembre si svolgerà la “Passeggiata ecologica tra natura e cultura”.

L’appuntamento è fissato per le ore 8,15 presso il parco di fronte al bar di Caselle di Maltignano in via Lombardia per la registrazione dei partecipanti mentre la partenza sarà data alle 8,45.

Il percorso dell’iniziativa prevede l’arrivo a Rocca di Morro e poi il ritorno sul punto di partenza, per una lunghezza di circa 7 chilometri e la durata di 3 ore e 30 minuti circa.

La manifestazione rientra nel progetto “In corpore sano 2023” realizzato dai comuni di Folignano e Maltignano in collaborazione con U.S. Acli Marche e Associazione Gigaro 88, con il coordinamento scientifico del prof. Camillo Di Lorenzo e la direzione della guida naturalistica Sante Quaglia.

La partecipazione è gratuita, occorre però prenotare entro il 22 settembre con un messaggio al numero 3939365509 (indicando nome e cognome e nome della manifestazione) in quanto è previsto un massimo di 40 adesioni.

L’attrezzatura obbligatoria da portare è composta da scarpe da trekking, cappellino, pantaloni lunghi e acqua. Si consigliano i bastoncini. E’ anche possibile portare con se i propri cani.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.