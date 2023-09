ASCOLI PICENO – L’ex CT della Nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto sarà ad Ascoli Piceno il 21 settembre alle 18 al Centro Sportivo Piceno Quartiere Tofare per un incontro pubblico nel quale si affronterà la riforma dello sport oggetto di molte attenzioni da parte delle società sportive e di come per la prima volta lo sport entra finalmente in Costituzione proprio a seguito di una proposta di legge dell’ex allenatore.

Quello del 21 settembre (domani) sarà il primo evento pubblico nel quale si parlerà di sport con una novità importante: con il voto di oggi alla Camera dei Deputati, la Repubblica riconosce nella sua carta più alta, attualizzandola, il valore dello sport. All’art 33 della Costituzione sono infatti aggiunte queste parole: ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.” Grazie al Partito Democratico è stato introdotto un modello nuovo di cultura del movimento, importante quanto salute e istruzione.

Sarà inoltre l’occasione di discutere della riforma dello sport entrata in vigore nel 2021 e che in questi giorni ha avuto dei correttivi: discuteremo quindi anche di eventuali ulteriori misure da adottare per migliorare il testo vigente.

L’incontro che sarà coordinato dall’On. Curti vedrà la partecipazione anche del consigliere regionale Casini che illustrerà la proposta di legge del Partito Democratico sulle Palestre della Salute di cui è prima firmataria e del segretario generale Uisp Elio Costantini

