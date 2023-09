Bianconeri in preparazione per il prossimo match contro la Cremonese, sabato 23 Settembre alle ore 14 allo stadio “Zini”, gara valida per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B.

Ad arbitrare sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e dal quarto uomo ufficiale Stefano Milone di Taurianova.

Prossima sfida che vede si fronte gli ex Collocolo, Sernicola e Tsajaoudt, esonerato Davide Ballardini, la società grigiorossa ha presentato il nuovo allenatore Giovanni Stroppa.

Ascoli a tre punti pronto al riscatto, Cremonese a sei punti, reduce da due pareggi con Sampdoria e Reggiana, ci si aspetta una sfida scoppietante, con Stroppa votato da sempre al gioco d’attacco e Viali che sta plasmando il Picchio con un gioco dinamico che stenta però a mantenere costanza durante i 90 minuti. La ricerca dell’equilibrio e della buona gestione durante tutta la gara sarà l’obiettivo dell’Ascoli che si troverà di fronte una Cremonese con una nuova guida tecnica ma con dei valori in campo di alto livello.

Nicola Falasco, alla web tv dell’Ascoli in vista del match con la Cremonese in programma Sabato 23 Settembre alle ore 14 allo stadio “Zini” : “Una delusione sicuramente prendere gol al 93esimo col Palermo ringraziamo i tifosi che ci hanno applaudito e sostenuto, Andiamo avanti pensiamo alla prossima gara. I fischi durante la festa? C’é stato dispiacere da parte mia ma ho tolto subito il dispiacere e l ‘ ho trasformato in carica, cercherò di trasformare i fischi in applausi. Ci sono stati errori da parte mia ma farò ricredere chi mi ha fischiato, se ci sono stati me li sono meritati. Con il patron mi sono confrontato abbiamo sistemato quello che c’era da sistemare anche se con la società non c’erano mai stati grossi problemi. Chi ha giocato al posto mio ha fatto bene mi devo applicare per cercare di far cambiare idea al mister. Stiamo preparando la partita con la Cremonese, squadra forte costruita per vincere il campionato, loro hanno avuto problemi ma vogliamo portare a casa punti. Tre partite in otto giorni, opportunità per cambiare il percorso il campionato è lungo nessuna partita è facile ma abbiamo queste tre gare che ci daranno la possibilità di sistemare le cose. ”

