CASTORANO – “La Scuderia Ferrari Club Castorano è l’unico sodalizio riconosciuto dalla casa di Maranello per la provincia di Ascoli Piceno, fondato a Febbraio 2018 con sede legale Piazza Umberto I snc 63081 Castorano attualmente al 21°posto su 196 club del ranking mondiale. Ogni evento pianificato dalla predetta organizzazione, viene diffuso attraverso i canali ufficiali del club ed implica l’utilizzo dei loghi della casa del cavallino rampante, la quale procede all’approvazione di ogni singola iniziativa, quale simbolo di garanzia e trasparenza. Pertanto, ogni altra iniziativa che non riporti lo stemma e l’intestazione di cui sopra, non è da ritenersi attinente al club o ai suoi soci”.

A renderlo noto è il Presidente della Scuderia Ferrari Club Castorano, Ivan Ameli.

