LIVE ORE 14

Stadio “Zini” di Cremona match valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B.

Cremonese a 6 punti. con in panchina affidata a Stroppa e Ascoli a 3 punti in classifica con una vittoria e quattro sconfitte.

FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (3-4-2-1): Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia (69′ Ghiglione), Collocolo, Castagnetti (80’Majer), Quagliata; Vazquez ( 69’Pickel), Buonaiuto (61′ Okereke); Coda (80’Tsadjout). A disposizione: Jungdal, Rocchetti, Ravanelli, Bertolacci, Ciofani, Abrego, , Sekulov, Allenatore: Stroppa.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane (71′ Falasco); Gnahorè (71′ Caligara), Di Tacchio, Milanese (63’D’Uffizi); Manzari, Mendes; Nestorovski (63’Rodriguez). A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Quaranta, , Falzerano, Masini, Kraja, Millico, Allenatore: Viali

NOTE: Spettatori 7578 di cui 6033 abbonamenti, 175 i tifosi bianconeri

AMMONITI: Bianchetti (C.) Bellusci (A.). ESPULSIONI: Quagliata (C.) Bellusci

RETI: 13′ Coda 60′, 25′ Manzari, 88′ Rodriguez



CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ espulso Bellusci

All’88’ GOOOL ASCOLI cross di Falasco dalla sinistra, colpo di testa di Mendes respinto da Sarr, arriva Rodriguez e infila con un tap-in.

82′ cross di Bayeye dalla destra e girata dal dischetto di Rodriguez neutralizzata da Sarr

73′ tiro di Caligara dal limite, deviazione in corner non vista dall’arbitro

74′ Tiro-cross basso di Caligara, cerca la deviazione Rodriguez ma spazza via Lochoshvili

72’Ammonito Bayeye per un pestone a metà campo su Okereke

64′ espulso Quagliata, Cremonese in dieci

60′ GOL Cremonese ancora Coda, verticalizzazione di Vazquez, a centro area con un preciso diagonale mancino infila in rete rasoterra

53′ Manovra prolungata della Cremonese che cerca di avanzare con il possesso palla senza trovare spazi

47′ Sinistro di Zanimacchia dal limite di molto sopra la traversa

PRIMO TEMPO

46′ termina la prima frazione

45′ un minuto di recupero

44′ Ammonito Quagliata per una trattenuta di maglia ai danni di Bayeye in fascia, punizione per l’Ascoli, Batte Milanese cross in area sul quale Di Tacchio prova di testa a spizzare al centro para Sarr

34′ tiro di Mendes pericoloso, torna l’equilibrio con l’Ascoli che prende più campo e Cremonese che cerca di manovrare ma non affonda

25′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, Manzari pronto a infilare in rete, si gira in torsione e sfrutta la palla messa in mezzo da Nestorosvki dopo un cross di Mendes dalla sinistra

18′ Ascoli schiacciato dalla Cremonese, fallo di Di Tacchio al limite dell’area a destra, punizione di Quagliata che si infrange sulla barriera

13′ GOL DI CODA. Colpo di testa perdetto di Coda tra Botteghine Bayeye che infila su un assist al bacio di Vasquez

12′ Batte Castagnetti, pallone indirizzato sotto al sette ma VIviano si allunga e mette in corner

11′ partita equilibrata, ammonito Bellusci per un entrata al limite dell’area. Punizione per la Cremonese.

3′ brutto fallo a centrocampo di Bianchetti su Mendes, ammonito il grigiorosso, che si ferma a terra e poi si alza dolorante

0- inizia il match calcio di inizio alla Cremonese

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.