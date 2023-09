“Sono contento non per il gol, ma per la squadra, abbiamo preparato molto bene la partita”

CREMONA- Le dichiarazioni dei protagonisti a fine gara. Questo uno stralcio dell’intervista rilasciata a fine gara da Mister Viali:

“Eravamo reduci dalla delusione per la partita col Palermo e oggi un risultato negativo avrebbe tolto ai ragazzi quell’entusiasmo che stanno mettendo nel lavoro, oggi un risultato ottimo, due volte in rimonta, segno che la squadra non molla mai”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Manzari, che oggi allo “Zini” ha segnato il suo primo gol in Serie B:

“Sono molto contento per la prestazione della squadra, una prova importante, che ci dà morale per la prossima partita, siamo stati bravi a pareggiarla, era importante non perdere”.

Questo il commento, al termine di Cremonese-Ascoli, di Pablo Rodriguez, che ha siglato la rete del pareggio bianconero:

“Sono contento non per il gol, ma per la squadra, abbiamo preparato molto bene la partita, è da quattro gare che stiamo giocando bene, stiamo facendo quello che ci chiede il Mister e in allenamento stiamo dando tutto. Peccato perché non portiamo tre punti a casa, ma una prestazione che ci dà la consapevolezza che possiamo fare molto di più”.

