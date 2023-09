ASCOLI PICENO- Si è concluso con grande successo ad Ascoli Piceno “Linus – Festival del fumetto”, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con il sostegno della Regione e dell’amministrazione comunale

Tanti appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con tanti ospiti hanno animato per tre giorni la città, partendo dal fumetto come comune denominatore tra diverse arti come il cinema, la musica, la letteratura e dando vita a un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione di questo genere letterario.

Tre serate di tutto esaurito al Teatro Ventidio Basso hanno confermato l’interesse del pubblico per questa iniziativa ricca di eventi, compresa l’inaugurazione di due mostre al Palazzo dei Capitani del Popolo, che saranno visitabili fino al 31 dicembre: “1973 – 2023. A cinquant’anni dal Golpe in Cile nelle tavole di Alfredo Chiappori” e “Scerbanenco secondo Fior”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.