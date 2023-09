ASCOLI PICENO – Vittoria importantissima per il Picchio che grazie alla doppietta di Pedro Mendes guadagna tre punti fondamentali per classifica e morale.

Una gara ricca di episodi, primo quarto d’ora con una Ternana all’assalto che va in gol con Diakitè, rete poi annullata dal Var al 16° rigore per le Fere, dal dischetto si presenta l’ex Dionisi che si fa ipnotizzare da Viviano. Rigore che invece Mendes non sbaglia quando al 42esimo si presenta sul dischetto. Vantaggio che rimane in bilico ancora un gol annullato alla Ternana a Raimondo e poi il raddoppio nel finale di Mendes con un capolavoro su punizione dalla distanza.

Mister Viali: “Loro hanno fatto sempre partite toste, squadra difficile da incontrare ha molte soluzione qualità. Gli episodi sono oggettivi e c’è poco da analizzare è chiaro che abbiamo fatto una partita complicata rispetto al solito non siamo riusciti a rimanere sui binari di gara. Non bene nel primo quarto d’ora poi meglio nella mezz’ora successiva. Nella ripresa non siamo riusciti a fare la partita abbiamo fatto meno bene quando le partite non sono ideali serve altro e la squadra sia oggi che a Cremona ha fatto risultato non è un caso che gli episodi girino a nostro favore.”

“Nella rifinutura stamattina abbiamo provato la difesa sul corner sapendo che Falletti calcia lì eppure Diakitè ha segnato, sul rigore anche palla che rimbalza e arriviamo tardi primo quarto difficile molte disattenzioni. Brava la squadra a reagire e uscirne, rispetto a tempo fa nel momento in cui le partite sono diverse, ci fa capire che siamo cresciuti sotto il punto di vista dell’atteggiamento. Step di crescita importante non è venuto a caso il pari di Cremona, la squadra voleva vincere a tutti i costi è cresciuta in autostima, io credo poco alla sfortuna probabilmente mancava qualcosa. La fortuna è figlia di un modo di essere.”

Il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli:“Mi sto avviciando alle 300 panchine, ho sempre fatto giocare bene le mie squadre ma non sono mai fortunato. Perdere le partite come stasera, due gol annullati dal Var, un rigore parato. un rigore per l’Ascoli. Il VAR poteva trovare anche altre situazioni che sono sfuggite salviamo un’altra bella prestazione, contro una squadra forte e un ambiente caldo. Sul rigore dobbiamo riconoscere il merito di Viviano che ha intuito la direzione della palla. Mi dispiace per Dionisi ci teneva a fare bella figura. Non riusciamo a concretizzare, anche stasera abbiamo subito poco gol presi su due calci piazzati. Volevo aggiungerr che in questi anni sono sempre rimasto in contatto con la famiglia Mazzone, volevo cogliere l’occasione per ringraziarli e mandargli questo messaggio di vicananza e grande affetto.”

