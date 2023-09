Dopo la strepitosa serata dell’Oktoberfest all’Edelweiss di San Benedetto del Tronto, la band torna sul palco carica di energia e pronta a far cantare e ballare il pubblico

ASCOLI PICENO – Venerdì 29 settembre presso la sede del birrificio “Prima Pietra” di Ascoli Piceno si terrà una grande festa in occasione del decimo compleanno dell’opificio. Il traguardo raggiunto è testimonianza dell’ottimo lavoro e dell’elevatissima qualità della birra prodotta dallo staff del birrificio ascolano, che ha deciso di condividere con amici ed estimatori la festa del decennale. Venerdì 29 settembre i cancelli del birrificio si apriranno alle 19.30 per dare avvio ad un party ad ingresso libero: il birrificio “Prima Pietra” offrirà a tutti i presenti un calice di birra accompagnato da qualche pietanza (fino ad esaurimento n.d.r.) e poi dalle 20.30 sarà festa totale con i Distretto 13. Dopo la strepitosa serata dell’Oktoberfest all’Edelweiss di San Benedetto del Tronto, la band torna sul palco carica di energia e pronta a far cantare e ballare il pubblico con due ore e mezza di irresistibile musica suonata e cantata esclusivamente dal vivo. Maggiori dettagli sui canali social del Birrificio “Prima Pietra” e dei “Distretto 13”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.