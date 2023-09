Sabato 30 settembre, dalle ore 16,30, sono in programma una visita al Polo museale di Arte sacra e delle Icone e poi una degustazione di vini alla cantina della tenuta Spinelli

ASCOLI PICENO – Prosegue l’attività del gruppo FAI Giovani di Ascoli Piceno all’insegna della valorizzazione della cultura e delle eccellenze locali nell’ambito del progetto “Dall’Ascensione al mare”.

Dopo il successo, nel mese di agosto, della visita alla tenuta Santori di Ripatransone, sabato 30 settembre, il gruppo FAI Giovani di Ascoli farà tappa a Castignano, dove i giovani del FAI, appassionati e curiosi si ritroveranno, alle ore 16,30, a Palazzo De Scrilli, per un momento culturale dedicato al Polo museale di Arte sacra e delle Icone, uno dei “Luoghi del Cuore” individuati dal FAI nel 2022, per poi trasferirsi alla tenuta Spinelli per una visita alla cantina e una degustazione dei vini prodotti da quella che è una delle aziende vinicole di riferimento del Piceno.

Per partecipare è previsto un contributo di 20 euro. Come di consueto, nel corso del pomeriggio sarà anche possibile iscriversi al FAI.

Per informazioni e prenotazioni: 375 6470575, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.