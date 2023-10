La manifestazione, organizzata dalla Provincia, dal comune di Ascoli Piceno e dall’A.N.P.I. provinciale, vuole rinnovare l’omaggio a tutti coloro che si batterono per gli ideali di democrazia e di libertà

ASCOLI PICENO – Martedì 3 ottobre ad Ascoli Piceno si celebrerà l’80° anniversario dell’inizio della lotta di liberazione del 3 ottobre 1943, quando i partigiani combatterono al prezzo di molte vite umane sul colle San Marco contro un intero reggimento di soldati.

La manifestazione, organizzata dalla Provincia, dal comune di Ascoli Piceno e dall’A.N.P.I. provinciale, avrà inizio alle ore 9,15 con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti in piazza Roma, mentre alle ore 9,45 le autorità civili e militari si ritroveranno a colle San Marco, dove, alle ore 10, si svolgerà la deposizione delle corone sul cippo e sul Sacrario ai Caduti per la Resistenza. Dopo gli interventi delle autorità, la cerimonia si concluderà alle ore 11 con la celebrazione della Santa Messa in onore di tutti i Caduti.

“Si rinnova l’omaggio solenne verso quanti si batterono per l’affermazione degli ideali di democrazia e di libertà, un dovere della memoria rievocata in luoghi simbolo della nostra provincia insignita della Medaglia d’Oro al Valor militare per attività partigiana – ha ricordato il Presidente Loggi.

