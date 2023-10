Sedici appuntamenti per otto spettacoli in doppia replica compongono il ricco cartellone che si aprirà il 20 ottobre e si chiuderà il 12 maggio

ASCOLI PICENO – Si apre il 20 ottobre la stagione 2023/2024 del teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, promossa dal comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

Sedici appuntamenti per otto spettacoli in doppia replica compongono il ricco e variegato cartellone teatrale che vedrà il 20 e il 21 ottobre Nino Frassica, accompagnato da Los Plaggers Band, gruppo di sei musicisti il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, in Tour 2000/3000, un concerto/cabaret coinvolgente, una riuscita operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime sono tagliate e ricucite alla sua maniera.

Spazio alla danza il 25 e 26 novembre con Blu infinito di Evolution Dance Theater, uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo con l’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti).

Sarà in scena, invece, il 6 e 7 dicembre, I ragazzi irresistibili di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, con due grandi attori del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, uno dei maggiori registi della scena italiana.

All’ inizio del nuovo anno, il teatro Ventidio Basso ospiterà ben due residenze: il 23 e 24 gennaio, al termine di una residenza di riallestimento, Arturo Cirillo porterà in scena, in veste di regista e interprete, con Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini, l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano, contaminandola con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone novecentesco in un carosello di mantelli, piume, cappelli a cilindro e paillettes; residenza di allestimento e debutto poi, il 3 e 4 febbraio, per Una giornata qualunque con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, che ne firma anche la regia. Commedia divertente e vivace, ritratto delle nevrosi femminili che condensa al meglio la comicità di Dario Fo e Franca Rame autori del testo, Una giornata qualunque è un incontro/ scontro tra la protagonista Giulia/Gaia De Laurentiis e tutti gli altri personaggi, arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris.

Il 14 e 15 marzo sarà la volta, invece, di Gabriele Pignotta nell’attuale e acutissima commedia Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?, affiancato da Vanessa Incontrada. Un ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

Come tu mi vuoi, capolavoro della maturità del grande autore siciliano Luigi Pirandello, arriverà al Ventidio il 26 e 27 marzo a firma del regista Luca De Fusco, che ha deciso di portarlo in scena con una delle stelle nascenti del panorama attoriale italiano, Lucia Lavia, nei panni della protagonista.

L’’11 e 12 maggio, infine, sarà Forte e Chiara a chiudere la stagione teatrale: un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show in cui Chiara Francini, diretta da Alessandro Federico, ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri, raccontando, con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa.

Gli abbonamenti per la stagione 2023/2024 del teatro Ventidio Basso sono in vendita da venerdì 6 ottobre. La vendita dei tagliandi (da 100 a 200 euro) si svolge presso la biglietteria del Teatro (0736 298770), dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Per informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net.

