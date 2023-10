Il corso, che rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” cofinanziato dalla Regione Marche, intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione

OFFIDA – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino in via Giuseppe Ciabattoni a Offida.

L’iniziativa, curata dall’istruttore Emanuele Conti e dallo staff di Ares 2.0 Evolution, avrà luogo dal 4 al 25 ottobre, ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps e dall’assessorato allo sport del Comune di Offida.

La partecipazione al corso è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età fino ad un massimo di 25 persone.

Il corso, che rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” cofinanziato dalla Regione Marche, intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3442229927.

Dal 2017 ad oggi la rete dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato ben 30 corsi gratuiti di autodifesa per donne nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino.

In totale finora i corsi hanno registrato 677 iscrizioni con 283 ore di lezione erogate.

