ASCOLI PICENO – “Una festa veramente splendida” con queste parole ed un sorriso smagliante Marica Di Giuseppe, la titolare dell’omonima azienda agricola e del birrificio Prima Pietra ci racconta, con l’emozione che ancora traspare dagli occhi, come sia andata la festa del decennale.

“Abbiamo fatto molti sacrifici e ci spaventava un po’ l’idea di organizzare una festa così grande, ma il traguardo raggiunto meritava sicuramente di essere festeggiato nel miglior modo possibile e quindi abbiamo voluto allestire un evento ad ingresso libero, offrendo a tutti i partecipanti le nostre birre accompagnate da qualche pietanza e facendo festa insieme con la musica dei Distretto 13“.

La band aveva già calcato il palco del birrificio Prima Pietra durante la programmazione estiva ed il concerto per il decennale ha confermato sia il gradimento del pubblico che la capacità di coinvolgere tutti con un repertorio al fulmicotone, estremamente vario, serrato, dai ritmi incalzanti e con un’oculatissima scelta dei brani.

“Per noi è stato un vero piacere poter tornare a suonare al birrificio Prima Pietra” continua Massimo Lori “E’ la conferma del buon lavoro fatto in precedenza e della fiducia che Marica, Giovanni ed il loro staff, hanno riposto in noi. Invito tutti a venire a conoscere il birrificio Prima Pietra: produce birre di elevatissima qualità ed organizza spesso eventi con musica dal vivo.”

“I nostri eventi si concentrano nella stagione estiva” prosegue la titolare Marica Di Giuseppe “Ma il birrificio è ovviamente attivo durante tutto l’anno. Siamo estremamente attenti alla qualità delle materie prime che provengono esclusivamente dall’Italia e la maestria di Giovanni, Birraio del Prima Pietra, nonché mio marito, riesce sempre a stupirci regalandoci birre dal gusto inconfondibile e dal carattere unico. Ci troviamo ad Ascoli Piceno in via della Trebbiatura, chiunque volesse visitare il nostro opificio è il benvenuto ovviamente prenotando preventivamente al 3282480598.”

