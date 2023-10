ASCOLI PICENO – Anche quest’anno il Concorso Nazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” si è contraddistinto per la qualità culturale e l’alto livello delle composizioni che sono giunte in finale.

La manifestazione, che si è conclusa sabato 30 settembre, ad Ascoli Piceno, nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e qualificato, nonché della presenza di illustri giurati quali il M° Lamberto Lugli, Compositore del Conservatorio G. Rossini di Pesaro e Direttore Artistico del Concorso, il M° Ferdinando Nazzaro, Compositore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il M° Ada Gentile, Pianista e Compositrice, Vice Presidente della Fondazione Ascoli Cultura, nonché del M° Andrea Talmelli, compositore, Presidente della SIMC, Società Italiana Musica Contemporanea – che, celebrando il Centenario dalla sua fondazione, ha inserito il Concorso “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” tra le sue più autorevoli manifestazioni – e del Prof. Gianpaolo Salbego di Agenda S.N.C. edizioni Musicali di Bologna, chepubblica la composizione vincitrice di ogni edizione.

Alla votazione conclusiva si sono aggiunti due membri della Fondazione Mauro Crocetta, ossia il Prof. Stefano Papetti, Direttore del Comitato Scientifico e la Presidente Dr. Maria Rosaria Sarcina. Ha vinto Tiziano de Felice (classe 1992)), di Fano, con il brano “e l’onda si rompe leggera”; al secondo posto Cristina Maria Noli di Bernate Ticino (Milano) con “Suggestioni” e al terzo il romano Riccardo Colucci con “Tra la sabbia e la spuma”. Va detto che il divario delle preferenze, tra un finalista e l’altro, è stato davvero minimo e le tre composizioni, applauditissime dal pubblico in sala, meritano la stessa considerazione.

Molto applaudito anche il Quartetto di Fiati del Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro, composto da giovani, validi musicisti, che ha eseguito i brani finalisti. La poesia di Mauro Crocetta “Labbra salate”, tratta da “Il sapore della terra” del 1969, contenuta nella raccolta “Verso l’ultimo approdo”, dalla quale hanno tratto ispirazione i partecipanti all’edizione 2023 del Concorso, è stata letta dall’attore Paolo R. Maria Aceti. Maria Puca, Coordinatrice dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno, ha presentato impeccabilmente la manifestazione, introducendo i vari momenti con brillante competenza In apertura la bella coreografia con le allieve di Danza Classica dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, dirette dalla Prof.ssa Maria Luigia Neroni.

È stata eseguita, in anteprima assoluta, la composizione “Ex nebula” dai Maestri Sandra Pirruccio, al flauto contralto, e da Lamberto Lugli, al pianoforte. “Ex nebula” di Luca Fialdini, vincitore dell’edizione 2022 del Concorso Nazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” era stata commissionata dall’Accademia ERARD, che anche quest’anno darà lo stesso incarico al vincitore del Concorso.

Lo “Spazio Video” era particolarmente atteso: “Ebbrezza d’amore e di vita”, ispirato ad“Icaro” (da “I Miti” di Mauro Crocetta), a sottolineare la modernità, anzi l’attualità del mito nel mondo odierno, propenso a non accorgersi più dei limiti e finendo col non saper vivere appieno, consapevolmente, le esperienze ed i rapporti umani.

