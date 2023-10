La prima escursione è prevista per sabato 7 ottobre con partenza alle ore 9,00 dal parcheggio SAE Pretare sul percorso ad anello di Pretare e Piedilama, dopo la quale, alle ore 14,30, nella sala polifunzionale di Pretare – Arquata del Tronto, si terra la una tavola rotonda; la seconda escursione è, invece, in programma per domenica 8 ottobre con partenza alle ore 7,45 dal parcheggio SAE Borgo 1 sul percorso ad anello di Borgo d’Arquata

ASCOLI PICENO – “1993-2023 Le comunità locali e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a 30 anni dalla sua istituzione” è l’iniziativa proposta dalle Sezioni CAI di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto in occasione del trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

In programma una tavola rotonda curata dal CAI di Ascoli Piceno e due escursioni nella zona di Arquata del Tronto per evidenziare le specificità, le risorse e le fragilità del territorio, anche in seguito agli eventi sismici del 2016.

La prima escursione è prevista per sabato 7 ottobre con partenza alle ore 9,00 dal parcheggio SAE Pretare sul percorso ad anello di Pretare e Piedilama, ha una lunghezza di 9 km e una durata di 3 ore e mezzo ( soste escluse); dopo l’escursione, alle ore 14,30, nella sala polifunzionale di Pretare – Arquata del Tronto, si terra la prevista tavola rotonda; la seconda escursione è, invece, in programma per domenica 8 ottobre con partenza alle ore 7,45 dal parcheggio SAE Borgo 1 sul percorso ad anello di Borgo d’Arquata, ha una lunghezza di 16,5 km e una durata di 5 ore e mezzo ( soste escluse ). L’itinerario della prima escursione fa parte del reticolato di sentieri che un tempo raggiungevano la zona dei pascoli di Prato Comune, è un itinerario breve e poco faticoso e consente di ammirare svariate specie floristiche caratteristiche del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; quello della seconda escursione è fortemente panoramico e di grande interesse paesaggistico, mediamente lungo, ma piacevole e abbastanza semplice da percorrere. Gli accompagnatori per entrambe le escursioni saranno: Alberto Vitelli (CAI AP) tel. 338 9412144 e Andrea Felicetti (CAI SBT) tel. 349 4351781

Per partecipare alle escursioni bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per un’escursione classificata E, cioè con scarponi da trekking alti, giacca a vento, bastoncini, pile, guanti, berretto, occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità e cambio completo da lasciare in auto. Per l’iscrizione è necessaria la prenotazione, che deve essere effettuata comunicando nome, cognome e recapito telefonico a un accompagnatore entro le ore 19,30 del giorno precedente all’escursione in programma, tramite WhatsApp, sms, telefonicamente o presentandosi in una delle sedi CAI durante l’orario di apertura.

I soci CAI saranno coperti dall’assicurazione. Coloro che non sono associati dovranno presentarsi in una delle sedi durante l’orario di apertura per versare la quota di € 11,60 necessaria all’attivazione delle coperture assicurative. Per chi vuole partecipare agli eventi di entrambe le giornate è possibile pernottare gratuitamente in accantonamento (con proprio sacco a pelo e materassino) all’interno della sala polifunzionale.

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena responsabilità. Le scuole e le commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, anche se il rischio è sempre presente e mai azzerabile.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando le sedi CAI di riferimento:

Ascoli Piceno via Serafino Cellini, 10, Ascoli Piceno apertura venerdì dalle 18,30 alle 20,00 San Benedetto del Tronto via Antonio Gramsci, 16, San Benedetto del Tronto apertura venerdì dalle 21,30 alle 23,00

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.