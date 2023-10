OFFIDA – Offida festeggia tre giovani talenti musicali che hanno recentemente superato l’esame di ammissione al Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” di Fermo. Andrea Grandoni, Benedetta Pasqualini e Filippo Ferri – provenienti dall’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Offida – hanno dimostrato un’eccezionale propensione e dedizione alla musica.

Questi tre giovani musicisti hanno ricevuto una formazione di alto livello all’Indirizzo Musicale dell’Isc “Falcone e Borsellino”, grazie alla guida degli insegnanti. Andrea Grandoni è stato formato dal professore Giulio Travaglini nella tromba, mentre Benedetta Pasqualini e Filippo Ferri sono stati guidati dal professor Domenico Di Maria nella loro passione per il saxofono.

L’Indirizzo Musicale dell’Isc di Offida offre agli studenti l’opportunità di esplorare e sviluppare un talento musicale, fornendo al contempo una solida educazione accademica.

Ciò avviene grazie a programmi didattici ben strutturati, professori appassionati, l’insegnamento del grande valore della disciplina e della dedizione necessarie per eccellere nel campo della musica. Andrea, Benedetta e Filippo sono solo alcuni dei tanti talenti formati da questa istituzione.

“A nome di tutta ma comunità – conclude il Sindaco Luigi Massa – mi complimento con i tre ragazzi, per il percorso, l’impegno e il risultato che hanno ottenuto. Hanno raggiunto un obiettivo che non solo rende orgogliosi i tre giovani musicisti e le loro famiglie, ma qualifica l’offerta formativa dell’indirizzo musicale, su cui l’Amministrazione ha puntato molto. Un grande plauso anche all’Isc di Offida, per il legame di collaborazione instaurato con il conservatorio di Fermo. Per i giovani offidani rappresenta un’opportunità di crescita culturale”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.