Ascoli-Sampdoria stadio “Del Duca” ore16.15 gara valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B.

Nell’Ascoli torna a disposizione dopo oltre un mese Claud Adjapong. Indisponibili Tavcar, Millico e Bogdan. Quest’ultimo martedì a Perugia si sottoporrà ad esame artroscopico al ginocchio. L’intervento sarà eseguito dal Prof. Cerulli.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Adjapong, Quaranta, Giovane, Gnahorè, Masini, Kraja, Milanese, D’Uffizi, Manzari. Allenatore: Viali

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Ghilardi, Gonzalez, Murru; Stojanovic, Kasami, Yapes, Verre, Barreca; Esposito, Borini. A disposizione: Stankovic, Vieira, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Lotjonen, Malagrida, La Gumina, Giordano, Girelli, Delle Monache. Allenatore: Pirlo

Arbitra Collu di Cagliari, al Var Prontera di Bologna.

RETI:48′ Nestorovski.

NOTE: ammoniti: Murru (S.) 3′ rec. p.t.



CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

48′ termina la prima frazione

48′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL aSCOLI Nestorovski.

46′ occasione Ascoli, cross di Bayeye si lancia di tuffo Rodriguez ma anticipa tutti Ravaglia con i pugni, tiro successivo di DI Tacchio che raccoglie la palal termina sul fondo

45′ si affaccia in avanti la Samp, colpo di testa di Barreca debole, para Viviano

44′ OCCASIONE ASCOLI Bayeye si libera sulla destra Botteghin la impatta di testa sul secondo palo, palla di poco sul fondo

43′ ammonito Murru per un fallo a centrocampo su Falzerano

38′ occasione Ascoli che in area dopo un batti e ribatti sfiora la reta con un bel colpo di testa di Botteghin

32′ partita con molte interruzioni, Mendes si ferma per un colpo alla testa poi rientra ma si scalda Manzari

22′ OCCASIONE ASCOLI, contropiede perfetto innescato da Bayeye, Mendes serve Rodriguez in area, stop e tiro deviato in corner dal poortiere dall’angolo cross in area e tiro al volo di Botteghin para Ravaglia

20′ tiro cross di Falzerano dalla sinistra, palla che termina di poco a lato

16′ E’ l’Ascoli a fare la partita schiacchiando gli ospiti nella propria metà campo, match dinamico e ad alti ritmi

8′ Falzerano si invola sulla fascia sinistra viene falciato, punizione per il Picchio dal limite sinistro dell’area, batte Falasco cross troppo lungo per la testa di Botteghin che colpisce ma la mette sul fondo

5′ Nestorovski guadagna una punizione da buona posizione dai 25 metri lato destro dell’area schema che porta poi al lancio in area da parte di Falasco ma tutto si traduce in un nulla di fatto

4′ tiro velleitario di Borini che cerca un diagonale debole para Viviano

3′ prima occasione dell’Ascoli che da corner colpisce la traversa con Falasco

0′ si inizia palla agli ospiti

