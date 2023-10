Porto San Giorgio (FM) – Domenica 8 Ottobre presso Piazza Matteotti – in caso di mal tempo presso PIC PESCA (via della guardia costiera) – si da il via alla prima edizione di “UN MARE DI PESCI…”. Talk Show “Un Mare di… Opportunità Pesca e Acquacoltura Sostenibili” moderato dalla Giornalista RAI TG2 Marzia Roncacci e gli esponenti della pesca e dell’acquacoltura, Show Cooking e Campagna di Educazione Alimentare ed Informative al Consumo Sostenibile “Fish & Cheap: Sostenibile, Locale e Fresco”, a cura cura dell’istituto scientifico privato riconosciuto MASAF “Partners in Service srl” con la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini.

Il Comune di Porto San Giorgio, realizza gli eventi nell’ambito del Progetto Regionale di “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile”, Finanziato Bando Regione Marche PF Economia Ittica – Priorita’ 5 – Lettere G – Misura 5.68: Misure Connesse alla Commercializzazione (Art.68 Reg.(UE) N.508/2014) P.O. FEAMP Italia 2014/2020 Annualità 2023; in collaborazione con dell’istituto scientifico privato riconosciuto MASAF “Partners in Service srl”, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, CO.GE.PA. Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto.

Il Sindaco Valerio Vesprini, ha attivato un percorso di Valorizzazione e Promozione della Pesca locale sostenibile, delle sue tradizioni e dei piatti tipici. L’iniziativa, promossa dalla Regione Marche e finanziata all’80% con fondi europei FEAMP 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) della programmazione 2014-2020, unita allo stanziamento del Comune, nasce per la “Promozione e Comunicazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile”.

Il programma : Domenica 8 Dicembre dalle 17.30 alle 22.00.

Ore 17:30 Talk Show “Un mare di… Opportunità Pesca e Acquacoltura Sostenibili” moderato dal volto noto della Giornalista RAI TG2 Marzia Roncacci per la cittadinanza/turisti del comune di Porto San Giorgio, legato ai principi della dieta mediterranea e al consumo in particolare del pesce fresco, secondo stagione e a KM zero. Dopo i saluti Istituzionali del Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, dell’Assessore alla Pesca Regione Marche Andrea Maria Antonini, consigliere Regione Marche, Marco Marinangeli, dell’Assessore al Turismo Giampiero Marcattili e dell’assessore alla pesca Fabio Senzacqua, interverranno i principali esponenti del mondo della pesca e dell’acquacoltura: un Referente Pesca della Regione Marche, Lorenzo Viviani, Consulente DG Pesca Marittima e Acquacoltura MASAF, Gerardo Fragoletti, Presidente CoVoPi – Consorzio Vongolari Piceno, Silvio D’apice, Rappresentante A.M.AM Associazione Mediterranea acquacoltori, e Barbara Zambuchini dell’Istituto scientifico Pesca e Ricerca Innovativa riconosciuto MASAF – Partners in Service srl.

Alle 18:30 infine si terrà uno Show Cooking a degustazione gratuita con “il Cozzaro Nero” Basilio Ciaffardoni, vice presidente del consorzio COGEPA di San benedetto del Tronto e pescatore piccola pesca e contestualmente una Campagna Informativa sul consumo di pesce locale Fish and Cheap, “Sostenibile, Locale e fresco” a cura dell’istituto scientifico privato riconosciuta MASAF “Partners in Service srl” con la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini.

L’obiettivo del progetto è quello di “Sensibilizzare adulti e bambini, la cittadinanza e i turisti a stili di vita e consumo sostenibili, nel rispetto della cultura territoriale, del Mare e delle sue stagioni, per una maggiore attenzione alla provenienza locale del pescato e a tutte le pratiche sostenibili in Adriatico, quindi orientare la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie, sui temi della biodiversità e del consumo consapevole nel rispetto della stagionalità e dell’ecosistema, prediligendo il pesce azzurro e le specie povere e massive sostenibili, pescate in Adriatico (Km 0).

Sarà organizzato ed allestito un’ Info Point informativo per promuovere il prodotto locale e massivo della Regione Marche, tramite consegna materiali educativi e la stampa di ricette realizzate ad hoc.

Tutte le iniziative sopra descritte sono promosse e divulgate sul sito del Comune di Porto San Giorgio e nella pagina del CEA – Ambiente e Mare. L’evento è realizzato in collaborazione con l’istituto scientifico privato riconosciuto MASAF “Partners in Service srl”, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, CO.GE.PA. Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto.

Progetto cofinanziato dalla Regione Marche PO FEAMP 2014-2020 Misura 5.68 – Misure connesse alla commercializzazione – art. 68-punto 1) lettera g)- Reg. (UE) n. 508/2014 Codice 01-MCO-2023 –Annualità 2023 – CUP B67F23000040007 – Comune di Porto San Giorgio.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.