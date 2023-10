Il secondo incontro si svolge giovedì 12 ottobre alle 13.30 e verte su “Le donne nel calcio“. Modera Raffaele Pappadà, telecronista Mediaset Lega Serie A, discutono del tema l’Avvocatessa Francesca Carrozza, membro dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, ex calciatrice e oggi figura professionale esperta di questioni giuridiche sportive, e Chiara Poli, giornalista sportiva, calciatrice di calcio a undici, calcio a 5 e nazionale di Beach soccer, disciplina della quale ha al suo attivo tre scudetti e una coppa Italia.

L’incontro si svolge in presenza e da remoto: in aula 1, nel plesso R3 del Dipartimento di Scienze giuridiche, e da remoto ai seguenti link: Seminario Donne nel calcio, 12 ottobre 2023, h. 13.30, per seguire in streaming: https://bit.ly/48oHpoJ