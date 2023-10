ASCOLI PICENO -L’Amministrazione comunale intende realizzare, per l’anno scolastico 2023-2024, un calendario di iniziative a scopo didattico tese a sviluppare tematiche volte a favorire la conoscenza e ad acquisire la consapevolezza dei diritti alla pace, alla salute, ad un’alimentazione sana, alla non discriminazione, nonché quelle dirette all’affermazione del diritto alla vita, alla sopravvivenza e ad un corretto sviluppo del bambino e dell’adolescente.

Tale programma vuole essere uno strumento per affiancare la scuola nel compito di organizzare attività educative e didattiche al fine di trasformare conoscenze ed abilità in competenze personali. Per questo è stato pubblicato un avviso per raccogliere, da soggetti pubblici o privati, le manifestazioni di interesse a collaborare alla migliore riuscita dei progetti, mettendo a disposizione strutture, organizzazione e personale.

“Continuiamo a lavorare per l’educazione e la formazione delle giovani generazioni – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – coinvolgendo realtà pubbliche e private per la realizzazione di progetti che abbiano come fulcro alcune tematiche essenziali e di grande interesse. Crediamo molto in questo modo di agire e vogliamo fornire ai nostri ragazzi e ragazze quanti più strumenti per crescere in modo sano, con i giusti valori, per costruire al meglio la società del futuro”.

Saranno apprezzate, in particolare, le iniziative volte a costituire una vera e propria comunità educante il cui punto di forza sarà costituito dall’ampio coinvolgimento di diversi attori, quali le famiglie ed altri soggetti esterni, enti o associazioni, valorizzando in tal modo le diverse realtà presenti nel territorio che possano così svolgere, ciascuna nel proprio ambito, un efficace ruolo educativo, in collaborazione e in sinergia con la comunità scolastica.

“Allargare la platea di soggetti coinvolti in una iniziativa come questa – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti – permette di valorizzare le realtà locali e di lavorare insieme per costruire un modello educativo efficace e attuale. Dare ai giovani le chiavi di lettura per interpretare e gestire i continui cambiamenti della nostra società è un elemento essenziale nel loro percorso di crescita e formazione, che, come Amministrazione comunale, vogliamo garantire”.

I soggetti interessati possono aderire a tale programma presentando le proprie proposte progettuali in formato cartaceo al Servizio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, in Piazza Arringo, o inviandole a [email protected] . Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il giorno 31 ottobre 2023 e dovranno riportare la dicitura “Manifestazione d’interesse ad aderire al programma di iniziative da realizzarsi presso le scuole nel corso dell’anno scolastico 2023-2024

