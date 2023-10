ASCOLI PICENO – Ricomincia da Ascoli Piceno il viaggio del “Libro Bianco del Verde”: la pubblicazione promossa da Assoverde, Confagricoltura e Kèpos aps, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), che sta portando in ogni regione d’Italia il dibattito sulla corretta progettazione, realizzazione e manutenzione della natura nei centri urbani. E lo fa attraverso un convegno di levatura nazionale, venerdì 20 ottobre (ore 9.00-13.30) presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica (Palazzo Arengo), centrato sull’importanza del verde per il benessere psico-fisico dei cittadini.

L’evento si intitola non a caso “La salute è verde – Il verde è salute” e metterà a confronto esponenti istituzionali, tecnici ed esperti, aziende e professionisti del settore intorno alla capacità d’investimento su parchi e giardini attraverso modelli virtuosi di partnership pubblico-privato.

Ai lavori presenzierà il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: «Quello del verde nei centri urbani è un tema essenziale per lo sviluppo delle città del futuro: è molto importante poter avere momenti di confronto con esperti del settore per poter implementare e migliorare sempre più le azioni che già da tempo portiamo avanti nel nostro territorio».

Spiega Rosy Sgaravatti, presidente di Assoverde: «Sappiamo quanto sono importanti ed il ruolo che hanno i parchi e il verde per la salute del pianeta e delle persone, e Assoverde, con Kèpos, sta lavorando nell’ambito del Libro Bianco del Verde al progetto “I Parchi della Salute”. Molte sono le azioni da mettere in atto per i parchi e la salute delle piante in città, dall’informazione alle azioni preventive, alla capacità e conoscenza del lavoro da svolgere. Con la collaborazione di agronomi, forestali, ingegneri, architetti, ma anche chimici e non solo, intendiamo stabilire una serie di criteri e requisiti che fanno di un parco urbano un “Parco della Salute” da proporre ai Comuni, perché possano intraprendere questa strada con l’attenzione e le competenze che richiede».

Il convegno sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto “Ascoli Green” a cura dell’assessore alla Qualità della vita di Ascoli Piceno, Maria Luisa Volponi: «L’idea, che portiamo avanti dal giorno del nostro insediamento e in cui crediamo molto, è quella di una città che abbia un’attenzione particolare alle tematiche green, perché il giusto rapporto tra ambiente urbano e ambiente naturale sarà decisivo per garantire un’alta qualità della vita ai cittadini».

Commenta Francesco Maccazzola, presidente di Kèpos Aps, l’associazione che promuove la cultura del verde e che accompagna il viaggio del Libro Bianco del Verde: «Kèpos si pone come la “casa” di quanti vogliano partecipare alla costruzione di una cultura evoluta del verde. L’appuntamento di Ascoli è fondamentale proprio perché mette al centro il rapporto con le aziende, che sono portatrici di competenze utili a entrare nel concreto di questi processi».

IL PROGRAMMA

A portare i saluti istituzionali saranno Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Luca de Carlo (Presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura del Senato), Andrea Maria Antonini (Assessore all’Agricoltura della Regione Marche), Paolo Calcinaro (Presidente ANCI Marche), Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno) e Luigi Contisciani (Presidente della BIM Tronto).

Apriranno quindi i lavori Rosi Sgaravatti (Presidente Assoverde), Emiliano Pompei (Vice Presidente Confagricoltura Marche), Francesco Maria Maccazzola (Presidente Kèpos – Libro Bianco del Verde), Mario Pezzotti (Commissario straordinario CREA) e Giuseppe Traini (Referente Assoverde Marche).

La Tavola rotonda su “Investire nel verde: la salute e il benessere della Collettività. Modelli virtuosi di partnership pubblico-privato” ospiterà un panel di cattedratici e studiosi di valore assoluto come Gian Luca Gregori (Economista, Rettore Università Politecnica delle Marche), Alberto Giuntoli (Paesaggista, Università Firenze, Membro del Comitato Sviluppo Verde pubblico del MASE), Giuseppe Corti (Direttore Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente – CREA, Università Politecnica delle Marche), Graziano Leoni (ProRettore Vicario Università di Camerino) e Rosalba D’Onofrio (Architetto, Professore Associato, SAAD – Scuola Architettura e Design – Università di Camerino).

Fondamentale anche la collaborazione con gli ordini professionali rappresentati da Maria Rita Salerno (Presidente Ordine Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali Marche), Gabriele Santoro (Presidente Collegio Agrotecnici e Agrotecnici laureati Interprovinciale Ancona-Ascoli Piceno, Macerata-Pesaro-Fermo), Paola Amabili (Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia Ascoli Piceno) e Giustina Norcini Pala (Vicepresidente Collegio Interprovinciale Periti Agrari e Periti Agrari laureati Ascoli Piceno Pescara-Teramo).

Infine, la sessione espressamente dedicata ai Parchi della Salute che Assoverde, Confagricoltura e Kèpos Aps propongono alle pubbliche amministrazioni italiane attraverso uno standard che esporrà Giovanni Biolzi, l’ingegnere che ha messo a punto i criteri per certificare queste nuove infrastrutture verdi, al fianco di Stefania Pisanti (Segretario nazionale Assoverde / Kèpos) e Donato Rotundo (Direttore Area Politiche Sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura, Consigliere Kèpos). Le conclusioni saranno affidate a Mauro Acciarri (Presidente Confagricoltura Ascoli Piceno) e Maurizio Piccioni (Dirigente settore 7 – Servizio Ambiente, Comune di Ascoli Piceno), modererà l’intera mattinata Cristina Giannetti, capo ufficio stampa del CREA. E nel pomeriggio la visita guidata dall’architetto Michele Picciolo nei preziosi giardini dei Palazzi vescovili.

