OFFIDA – Strada Mezzina, missione anconetana per il Sindaco di Offida.

Il 17 ottobre Luigi Massa ha incontrato l’assessore Francesco Baldelli e la consigliera Anna Casini per discutere sulla situazione della strada Mezzina, dopo la perdita da parte della Provincia del finanziamento che le fu assegnato dal governo regionale nella scorsa legislatura.

“Da parte dell’assessore – commenta Massa – ho avuto rassicurazioni sulla possibilità di rifinanziamento dell’arteria stradale, che la Regione continua a ritenere strategica, tanto da aver reinserito la richiesta di rifinanziamento a valere sui fondi FSC che saranno certificati a breve dal governo nazionale. Quando le risorse saranno ufficialmente disponibili, e messe a disposizione dal governo regionale, sarà nostra premura che questa volta non vadano perse. Monitoreremo giorno per giorno l’iter attuativo in capo alla Provincia”.

Si aprirà quindi una nuova opportunità per Offida e per tutto il territorio piceno.

“Su quanto accaduto nei mesi scorsi – conclude Massa – non voglio tornarci. Non è mia competenza chiarire le eventuali responsabilità del danno subito da tutta una comunità”.

