Ore 14 Stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco si affrontano Lecco e Ascoli nel match della decima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli a 9 punti contro un Lecco neo promosso che ha conquistato solo 1 punto e con il nuovo tecnico alla guida Emiliano Bonazzoli.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmers (84’Eusepi), Bianconi, Celjak, Caporale; Ionita (79′ Tordini), Sersanti (64’Galli), Crociata; Di Stefano (64’Guglielmotti), Novakovich, Buso. A disposizione: Melgrati, Donati, Boci, Degli Innocenti, Pinzauti, Lepore, Zambataro, AgostinelliAllenatore: Bonazzoli

ASCOLI (4-4-2): Viviano; Adjapong (58’ Bayeye), Bellusci, Quaranta, Falasco; Falzerano, Di Tacchio, Caligara (58’ Kraja dall’80’ Gnahoré), Milanese (77’Giovane); Nestorovski, Mendes (77’Rodriguez.) A disp. Barosi, Haveri, Millico, D’Uffizi, Manzari, Masini, Rossi, All. Viali

ARBITRO: Alberto Santoro della sezione di Messina.

Assistenti sono Filippo Meli di Parma e Marco Trinchieri di Milano. Quarto Ufficiale Domenico Castellone di Napoli, al VAR (on-site) Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR (on-site) Valerio Marini della sezione di Roma 1.

RETI:-35′ Nestorovski, 55′ Quaranta

NOTE: Ammoniti: Crociata, Sersanti, Buso (L.) Caligara, Falzerano (A.)

3′ rec. p.t.,4′ rec. s.t.

Spettatori: 3.298 (di cui 235 ospiti) per 48.509 euro di incasso (226 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, presente anche il patron Pulcinelli.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ termina il match

94′ assist al bacio di Nestorovski, per Rodriguez che a tu per tu con Saracco non riesce ad infilare in rete

90′ assegnati 4 minuti di recupero

85′ esce un pò di sole dopo un pomeriggio grigio e la pioggia del primo tempo

84′ Lecco fuori Lemmers dentro Eusepi che rinforza l’attacco

80′ problemi per Kraja al ginocchio sinistro, era subentrato a Caligara e ora è sostituito con Gnahorè

79′ Tordini con un pallonetto sulla fascia sinistra serve Buso, tiro-cross rasoterra allontanato da Viviano

78′ scatenato Falzerano sulla sinistra serie di finte Finte e rasoterra potente parato da Saracco

77′ Doppio cambio Ascoli, entrano Giovane e Rodriguez, out Mendes e Milanese

74′ Punizione dalla distanza di Falasco sinistro potente che Saracco respinge in tuffo

70′ fallo di Di Tacchio sulla sinistra dell’area ancora punizione per il Lecco, batte Crociata respinge la difesa ascolana

69′ Punizione tagliata dalla sinistra di Crociata, Nestorovski devia di testa sopra la traversa

64′ Doppio cambio Lecco: escono Di Stefano e Sersanti, dentri Guglielmotti e Galli

58′ nell’Ascoli dentro Kraja e Bayeye per Caligara e Adjapong

57′ vicino al gol Bellusci, il tio al volo del capitano sfiora il palo

55′ GOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Quaranta, girata al volo di sinistro dopo un tiro dal limite di Milanese su corner di Falasco.

53′ corner Ascoli stacco di Di Tacchio palla che rimane in area e tentativo di Caligara deviato ancora in corner

50′ Falzerano sfiora il raddoppio

48′ DAL DISCHETTO si presenta Di Stefano che spiazza Viviano, rete ma fischio di Santoro che assegna la punizione al Picchio perchè Di Stefano scivolando colpisce il pallone con entrambi i piedi

47′ RIGORE PER IL LECCO punnizione per il Lecco dalla destra dell’area cross in mezzo trio al volo di Sersanti e mano di Adjapong

45′ riprende il match non ci sono state sostituzioni nell’intervallo

PRIMO TEMPO

48′ fine primo tempo

47′ Ascoli che subisce l’aggressivitò del Lecco prova distendersi con dei lanci in avanti

45′ assegnati 3 minuti di recupero, Lecco che non smette di attaccare

42′ OCCASIONE LECCO strepitoso Viviano con una parata in tuffo su un colpo di testa di Di Stefano dopo una sponda di Ionita

35′ GOOOOOOOL ASCOLI, cross di Falzerano dalla destra in area, lesto Nestorovski abile a sfruttare l’errore di Lemmens che in area tenta lo stop lasciando il pallone sui piedi dell’attaccante bianconero

30′ ammonito Caligara brutta entrata su Di Stefano a centrocampo

28′ OCCASIONE LECCO, destro a giro di Crociata dal limite sinsitro dell’area, Viviano si distende devia in corner

26′ gioco femro per un problema all’auricolare dell’assistente numero 2

25′ OCCASIONE ASCOLI, Di Tacchio dal limite di prima intenzione ci prova con un potente rasoterra che viene respinto in tuffo da Saracco

24′ OCCASIONE LECCO.Para di piedi di Viviano su un rasoterra col destro di Di Stefano bravo a penetrare velocemente in area

18′ ottima coordinazione di Caligara che dai trenta metri tenta un tiro al volo che termina di poco a lato

15′ inizia a piovere a Lecco, ammonito Crociata per fallo su Bellusci

14′ OCCASIONE LECCO, cross in area dalla sinistra di Caporale, Buso colpisce l’interno dell’incrocio dei pali poi Santoro ferma tutto per fallo di Ionita che aveva spinto a terra Falasco

10′ brutto scontro a centrocampo tra Bellusci e Di Stefano che colpisce il capitano bianconero sulla testa, punizione però che Santoro assegna al Lecco

4′ punizione per l’Ascoli sulla trequarti per una spinta su Nestorovski, dalla distanza Caligara serve Falasco palla che colpisce la barriera

0- Calcio di inizio all’Ascoli che scende in campo con maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi, Lecco con il classico completino bluceleste

