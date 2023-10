La corsa si svolgerà lungo i percorsi e sentieri battuti cinquant’anni fa dal mostro rurale e leggendario di Appignano del Tronto (chiamato in dialetto “lu Lemanò”)

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 22 ottobre è in programma ad Appignano del Tronto la 2^ edizione de “Urban trail de lu lemanò”

L’iniziativa è organizzata in collaborazione dal Comune, la società sportiva A.S.D. Avis Ascoli Marathon e Polisportiva Appignano del Tronto e finanziata anche dalla regione Marche, si tratta di un trail su un circuito che si svilupperà lungo i calanchi grigio-azzurri ed all’interno del centro storico di Appignano del Tronto.

Il titolo è “Urban Trail de lu Lemanò”, perché la corsa si svolgerà lungo i percorsi e sentieri battuti cinquant’anni fa dal mostro rurale e leggendario di Appignano del Tronto (chiamato in dialetto “lu Lemanò”).

E’ una gara adatta a tutti coloro che hanno voglia di mettersi alla prova su un percorso scorrevole e sfidante, che strizza l’occhio alle componenti paesaggistiche e naturalistiche del nostro splendido territorio, lunghezza percorso di 9 km circa su fondo asfalto-breccia-terra.

Doppia fruizione per il trail, ovvero: gara competitiva riservata ai tesserati fidal, uisp ed eps atletica leggera per il percorso completo e passeggiata non competitiva con percorso di circa 4,5 km, a cui potranno partecipare tutti.

PROGRAMMA ED ORARIO Ore 08:10 Ritrovo, 08:40 Partenza gare giovanili, 09:30 Partenza gara competitiva ed a seguire la non competitiva, Ore 11:15 Premiazioni presso il TEATRO S.A.L.E. Appignano del Tronto (AP).

Per informazioni telefonare a 329 8836085.

Per iscrizioni online sul sito: https://www.endu.net/it/events/urban-trail-de-lu-lemano/

