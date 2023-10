ASCOLI PICENO – Gli Alieni dell’Ulla Festival invadono Ascoli Piceno. Martedì 31 ottobre, alle 21.30, Piazza del Popolo si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie all’evento che ha fatto ballare le piazze di mezza Italia. Gli “Alieni” della spettacolare scenografia invaderanno il capoluogo piceno per realizzare il più grande spettacolo di musica dance itinerante mai realizzato. La splendida piazza del Popolo diventerà il set di un film di fantascienza dai mirabolanti effetti speciali fatti di laser, ledwall, alieni giganti e al ritmo della musica dance.

L’evento prenderà il via alle 19 con l’esibizione di alcuni dj locali poi, alle 21.30, inizierà lo show che nel corso dell’estate 2023 ha effettuato numerose tappe in giro per le piazze d’Italia. Un festival in grado di coinvolgere migliaia di persone, uno spettacolo unico nel suo genere e completamente gratuito.

L’ingresso è libero, prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-ulla-festival-tutti-in-piazza-a-ballare-con-gli-alieni-741391410667?aff=oddtdtcreator

