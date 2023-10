ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Viali si preparano per la gara contro la capolista Parma, il match dell’unidicesima giornata del campionato di serie B è in programma sabato 28 Ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Del Duca”. Partita difficile quella contro i ducali che guidano il campionato cadetto con 23 punti.

Dalle ore 16 di lunedì 23 ottobre, saranno in vendita i biglietti per assistere ad ASCOLI-PARMA, match valido per l’11^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 28 ottobre, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Prezzi e punti vendita consultabili al link:

https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti-campionato-2023-2024/

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.