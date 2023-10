ASCOLI PICENO – Sabato i bianconeri di mister Viali scenderanno in campo al “Del Duca” alle 16:15 per l’undicesima giornata del campionato Serie BKT. per affrontare la capolista Parma ch eguida la cadetteria con 23 punti, 11 in più rispetto all’Ascoli che si troca in 12esima posizione.

Tra i ducali attenzione Adrian Benedyczak sei gol già realizzati dall’attaccante classe 2000, la squadra di mister Pecchia dopoi quattro vittorie esterne consecutive il Parma viene da una sconfitta 2-3 contro il Venezia.

Mister Fabio Pecchia, intervenuto durante la trasmissione ‘Bar Sport’ in onda su 12 TV Parma, a margine del ’31° Premio Dante Boni‘ dallo stadio Ennio Tardini di Parma: “L’Ascoli? Penso che sarà una partita spigolosissima, considerato l’ambiente e che sono in striscia positiva’‘.

Giacomo Manzari ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno di campionato e di quanto la prima vittoria in trasferta sia servita al gruppo: “A Lecco è stata una vittoria importantissima, che ci dà morale, ora dobbiamo cavalcare l’onda. Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta e che avremmo dovuto giocare una partita sulle seconde palle. Non ci sono gare scontate in Serie B . Sabato ci aspetta un’altra sfida importante contro un Parma costituito da tante individualità e calciatori bravi”.

Sui tifosi: “Hanno un grande attaccamento alla squadra, vogliamo rendere questa città orgogliosa e partecipe del nostro percorso. Siamo soddisfatti dei cinque risultati utili consecutivi, ma non appagati, cercheremo di raggiungere quanto prima la salvezza e poi penseremo ad altro. Viali? Cerca di coinvolgere tutti allo stesso modo, ci alleniamo veramente bene e cerchiamo di dare sempre il massimo”.

In occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno, Komen Italia, con la collaborazione del Ministero della Cultura e il patrocinio di Fondazione Pubblicità Progresso, ha dato vita al progetto “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, nato per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la cura della propria salute e l’adozione di stili di vita sani.

Durante l’11^ giornata di campionato, la Lega B si farà promotrice e portavoce della campagna di Komen Italia attraverso una serie di attività quali grafiche tv e social, videospot e messaggio speaker negli stadi. In particolare, le società scenderanno in campo indossando l’iconico “ribbon” rosa, il fiocco simbolo dell’iniziativa e di tutte le donne, che nel mese di ottobre “veste” anche celebri luoghi storico-artistici del territorio nazionale come il Colosseo, la Galleria Borghese e la Reggia di Caserta, ma anche realtà istituzionali quali Palazzo Montecitorio e il Centro Tecnico di Coverciano. “La salute femminile rappresenta un tema di primaria importanza per la Lega B – dichiara il Presidente Mauro Balata – per il quale desideriamo continuare ad adoperarci a fondo affinché si possa garantire tutela e sicurezza. Ringrazio Komen Italia e il Ministero della Cultura per la sensibilità dimostrata e per aver condiviso con noi temi sociali di cura e prevenzione che intendiamo veicolare al meglio attraverso le nostre società e i nostri broadcaster. In tal modo possiamo dare ulteriore impulso alla campagna strutturale di attenzione verso l’universo femminile che abbiamo avviato dall’inizio della stagione sportiva e che vede coinvolte numerose realtà istituzionali con le quali collaboriamo a stretto contatto”. Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nel sesso femminile e, sebbene negli anni siano diventati altamente curabili, rimangono comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale. Per cui, la diagnosi precoce, come spesso accade, può fare la differenza: grazie ad essa, infatti, la percentuale di guarigione supera il 90% e con cure meno invasive.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.