Il percorso prevede 4 eventi formativi gratuiti, erogati in modalità webinar: a ciascun appuntamento, seguirà per le sole imprese partecipanti un desk di confronto con i docenti per approfondire le tematiche svolte.

E’ possibile fin d’ora iscriversi ai singoli appuntamenti formativi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ciclo-formativo-transizione-energetica-734663898497.

Programma degli appuntamenti formativi:

27/10/2023, ore 11.00 – Efficientamento e risparmio energetico(esperti FIRE)

➢ interventi tipici per l’efficienza energetica nell’industria e nel terziario;➢ strumenti per l’energy management (contabilità energetica, diagnosi energetiche, sistemi di gestione dell’energia, sistemi di monitoraggio);➢ misura e verifica delle prestazioni energetiche (protocollo IPMVP);➢ energy manager, energy auditor, ESCO, EGE;

15/11/2023, ore 11.00 – Le CER: gli elementi essenziali da considerare per realizzarle(Avv. Samantha Battiston, Studio Battiston; esperti ENEA)

➢ La costituzione della CER le diverse configurazioni giuridiche;➢ Presentazione di un format di contratto per la costituzione di una CER;➢ La gestione e le modalità di funzionamento;➢ Passi per costruire operativamente una CER➢ Strumenti ENEA per l’avvio delle CER

11/12/2023, ore 11.00 – Transizione energetica e sostenibilità(dott. Alessandro Vezzil e l’ing. Daniele Florean, SOìN&Co )

➢ Rating ESG➢ Energy management e ISO 50001 per la gestione dell’energia➢ Standard internazionali per la decarbonizzazione (Carbon Neutrality, Net Zero,SBTi, PAS 2060, …)➢ Gli strumenti per analizzare gli impatti, norme tecniche e procedure di gestione (carbon footprint, Life cicle assessement, EPD, Waterfootprint)➢ Il mercato dei crediti della CO2

gennaio 2024 (data precisa da individuare) – Contributi per la transizione green

➢ PNRR, le diverse misure dedicate alla sostenibilità e i prossimi bandi➢ Misure agevolative regionali

A seguito degli eventi, verrà inviato agli iscritti il modulo di iscrizione per il desk di confronto successivo.

Le date attualmente individuate per i desk di confronto sono il 07/11/2023 (Efficientamento e risparmio energetico), il 17/11/2023 (Le CER: gli elementi essenziali da considerare per realizzarle) e il 14/12/2023 (Transizione energetica e sostenibilità)