APPIGNANO DEL TRONTO/OFFIDA – Anche quest’anno, sono stati numerosi i partecipanti alle iniziative sportive svoltesi ad Appignano e Offida nei mesi tra giugno e ottobre 2023.



Diverse centinaia di persone hanno partecipato agli eventi rivolti a tutte le fasce di età della popolazione volti a sostenere e promuovere il benessere e l’attività fisica.



Grazie alla comune progettualità messa in campo “Ricostruzione sportiva e Destinazione Benessere 2023”, i due enti locali, anche per l’anno in corso sono risultate assegnatarie di un bando regionale che ha consentito la partecipazione gratuita a tutti gli interessati.



“Il progetto si è chiuso per il comune di Appignano con l’Urban trail de Lu Lemano’ – dichiara il Sindaco di Appignano, Sara Moreschini – in cui si sono ritrovate oltre 150 persone per affrontare il circuito di 9 km, per cui ringrazio i presidenti delle società organizzatrici, la Avis Ascoli Marathon e la Polisportiva Appignano del Tronto. Inoltre ottimo anche il risultato con le attività di orienteering rivolte a bambini e ragazzi e organizzate da asd passi nel bosco in collaborazione con la scuola di Appignano che ringrazio. Un bilancio in termini di risposta e partecipazione a tutti gli eventi è stato assolutamente positivo”.



“Voglio ringraziare i numerosi partecipanti, poiché anche quest’anno le presenze registrate nelle singole iniziative, sono state molto gratificanti- conclude l’Assessore allo sport Cristina Capriotti, che ha seguito il progetto – Questo risultato straordinario lo dobbiamo alla partecipazione delle numerose associazioni coinvolte, ai professionisti e grazie alla preziosa collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Marche aps con cui le iniziative sono state realizzate. Ancora una volta, il lavoro di squadra premia e consente di raggiungere ottimi risultati per il bene delle nostre realtà”.

