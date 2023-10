LIVE Ascoli-Parma

11^ giornata di Campionato di Serie BKT ore 16:15, STADIO “Del Duca” di Ascoli.

ARBITRO Michael Fabbri della sezione di Ravenna

ASSISTENTI Stefano Liberti di Pisa e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto Ufficiale Maria Marotta di Sapri, al VAR Maurizio Mariani di Aprilia, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Viali deve rinunciare agli Indisponibili: Bogdan, Botteghin, Kraja, Tavcar

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong (13’s.t. Bayeye), Bellusci, Quaranta, Falasco(37’s.t. Haveri); Gnahorè, Di Tacchio (13’s.t. Rodriguez), Falzerano; Caligara (19’s.t. Barosi), Mendes (37’s.t. Manzari); Nestorovski. A disp.: Barosi, Bolletta, Rossi, Giovane, Masini, Milanese, D’Uffizi, Millico. All.: Viali

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi (16’s.t. Di Chiara); Estévez, Bernabé; Man (16’s.t. Coulibaly), Sohm (37’s.t. Mihaila), Benedyczak (37’s.t. Camara); Bonny (23’s.t. Colak). A disp.: Corvi, Turk, Zagaritis, Hainaut, Cyprien, Begic, Charpentier. All.: Pecchia

RETI: 7′ e33′ Man, 13′ Caligara, 8′ Bernabè



NOTE: ammoniti Bellusci (A), Falasco (A), Bonny (P), Viviano (A), Quaranta (A). Espulso al 19’ st Viviano (A), Nestorovski (A), Manzari (A). Spettatori 7.249 (3.324 abbonati) per un incasso di 69.731,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 1’ pt

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49′ termina il match

46′ rigore Ascoli, Rodriguez entra in area driblling e viene atterrato. CHECK VAR RIGORE NEGATO DOPO IL CHECK. Assegnata una punizione fuori area sulla sinistra batte Manzari nulla di fatto

45′ assegnati 4 minuti di recupero

43′ punizione dal limite a sinistra per l’Ascoli, batte Falzerano respinge la difesa

37′ doppuio cambio Ascoli e Parma

30′ ammonito Nestorovski per fallo a centrocampo, Ascoli molto nervoso

28′ ammonito Quaranta

27′ tiro di Nestorovski poossibile mano Check var si riprende il gioco

19′ Esce Caligara e entra Barosi

18′ OCCASIONE PARMA, Ghanorè sbaglia a centrocampo lasciando palla a Shom che si invola in area, dribbling a Viviano e tiro respinto a porta libera da Bellusci in scivolata, espulso Viviano doppia ammonizione

16′ doppio cambio Par,a dentro Di Chiara e Coulibaly fuori Ansaldi e Man

13′ DOPPIO CAMBIO ASCOLI, dentro Rodriguez e Bayeye fuori Di Tacchio e Adjapong

8′ GOL PARMA punizione per il Parma batte Bernabè che colpisce l’incrocio dei pali e pallone che entra in rete sbattendo poi sulla linea di porta CHECK VAR che conferma

7′ ammonito Caligara fallo al limite dell’area, punizione Parma

3′ tiro cross di Adjapong che inganna CHichizola sul primo palo costretto a deviare in corner

1′ INIZIA LA RIPRESA Parma subito aggressivo

PRIMO TEMPO

46′ termina la prima frazione

44′ concesso un minuto di recupero

33′ GOL PARMA CON MAN, sfonda in area con una serie di dribbling e infila in reta con un destro preciso, la difesa bianconera poco reattiva

32′ Sohm semina panico in area bianconero alla fine Quaranta spazza in corner

28′ ammonito Bellusci per fallo su Sohm che aveva dribblato il capitano bianconero per entrare in area sulla sinistra, punizione Parma,. BAtte Benedyczak palla deviata in corner

23′ OCCASIONE ASCOLI, Nestrovski serve Mendes al limite, tiro al volo acrobatico del 90 bianconero che esce alto sopra la traversa

20′ OCCASIONE ASCOLI Lancio sbagliato del Parma a centrocampo intercetta Caligara che si avvia verso l’area e al limite sfodera un bel sinistro che CHichizola devia in corner

14′ Ancora occasione Ascoli Nestorovski fa tutto da solo, entra in area e sfodera un potente destro para Chichizola

13′ GOOOOOOOOOL ASCOLI con Caligara. Lancio di Caligara dalla propria metà campo che innesca Falasco sulla sinistra scambio con Falzerano cross in area testa di Nestorovski, Mendes serve a rimorchio Caligara che dal limite infila con un precisio rasoterra di sinistro

7′ GOL PARMA. Ospiti in vantaggio con Man che recupera un pallone sulla trequarti entra in area si accentra e infila in rete

2′ IMPORTANTE OCCASIONE ASCOLI, corner dalla sinistra batti e ribatti e tentanta rovesciata di Nestorovski che sfiora la traversa

0′ inizia il match palla dei bianconeri

