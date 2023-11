ASCOLI PICENO- La società dell’ascoli calcio rende omaggio ai 125 anni di storia del club nel sito web 125 anni e non sentirli affatto, un… Continua »

ASCOLI PICENO- La società dell’ascoli calcio rende omaggio ai 125 anni di storia del club nel sito web

125 anni e non sentirli affatto, un po’ come ne “Il curioso caso di Benjamin Button”, in cui il protagonista, col trascorrere degli anni, ringiovanisce, finché, ormai vecchio, ma nel corpo di un bambino, ha l’esperienza di chi ne ha passate tante.

E tante ne ha passate certamente l’Ascoli Calcio da quel lontanissimo 1° novembre di 125 anni fa, quando dodici giovani ascolani si riunirono per fondare l’allora “Candido Augusto Vecchi”.

Da quel giorno tante vicissitudini, storiche, politiche, sportive. Da allora si sono succeduti tanti presidenti, dirigenti, calciatori, allenatori, ma le emozioni che suscita l’Ascoli Calcio sono rimaste sempre giovani ed integre.

Buon compleanno, Ascoli!

