OFFIDA – Finanziati 11,1 milioni di euro di fondi FSC per realizzare il collegamento di Offida, il cosiddetto “primo stralcio IV Lotto Offida-SP 43”.

È quanto comunicato dall’assessore Francesco Baldelli nel corso dell’incontro con il sindaco di Offida Luigi Massa, ospite degli uffici dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche. Al centro dell’incontro la “Mezzina”, la storica infrastruttura stradale che collega il Fermano e il Piceno correndo in parallelo all’A 14.

“Abbiamo rimesso in pista, ex novo, un precedente finanziamento di Fondi Sviluppo e Coesione che la Provincia di Ascoli Piceno non era riuscita a scaricare a terra – ha sottolineato l’assessore Baldelli – Una promessa mantenuta dal presidente Acquaroli e dai colleghi di Giunta, tra cui anche il collega ascolano Antonini, e dai consiglieri di quel territorio. Una promessa sugellata lo scorso weekend ad Acqualagna dallo stesso Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha inserito l’intervento in questione tra i 16 dedicati alle Marche, per un totale complessivo di 375 milioni di euro destinati alle infrastrutture”.

“Insieme all’assessore Baldelli – ha aggiunto il Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, che ha partecipato all’incontro in call telefonica – stiamo studiando e realizzando interventi infrastrutturali anche per favorire l’accessibilità alle zone del cratere. Piena sinergia con gli interventi previsti dal Piano delle Infrastrutture ‘Marche 2032’ frutto del lavoro di Francesco Baldelli”.

“L’auspicio – ha concluso l’assessore – è ora quella di realizzare un’opera attesa da decenni dai cittadini che vivono e lavorano ad Offida e in provincia Ascoli, intervento che la Giunta regionale ritiene strategico per lo sviluppo del territorio Fermano e Piceno”.

