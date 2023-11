ASCOLI PICENO – Magazzini Gabrielli, per il quarto anno consecutivo, è tra le vincitrici del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy giunto alla sua sesta edizione.

Promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria, “Il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato- ha così commentato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta) – ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa. Percorso che diventa virtuoso e di lunga durata, come testimoniato dal fatto che oltre l’80% delle aziende ha vinto più di un’edizione, mentre addirittura 7 realtà sono al loro sesto anno consecutivo di premiazione”.

Le aziende vincitrici, infatti, sono state valutate sui parametri di “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera”.

Sono state inoltre selezionate da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext.

Magazzini Gabrielli è una delle aziende leader in Italia nella Grande Distribuzione Organizzata e alla fine del 2022 erano 248 i punti vendita tra diretti e indiretti, con format e insegne differenti in base alla location e alla dimensione: Oasi, Tigre e Tigre Amico.

Complessivamente il valore aggiunto, prodotto in un’ottica di vantaggio per la collettività, pari al valore che la Magazzini Gabrielli eroga ai territori in cui è presente, ammontava alla fine del 2022 a 117 milioni di euro con un aumento dell’ 1% rispetto all’anno precedente. Il 70,74% di questo valore riguarda la remunerazione del personale.

Lo sviluppo retail nelle regioni di riferimento (Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise) ha fatto registrare, nel 2022, importanti investimenti di rinnovo sia nel canale Tigre che Oasi.

Rilevante per il consolidamento nel Lazio, l’acquisizione nel 2023 di più di cinquanta punti vendita principalmente nella Capitale che sommati allo sviluppo in corso porterà il numero di negozi a più di 300.

Il modello di business aziendale, basato su un’offerta aderente alla conoscenza dei territori di appartenenza, si avvale della presenza nel 2022 di 2.825 fornitori e 4.290 collaboratori tra punti vendita diretti e franchising, con un incremento rispetto al 2021 di 200 collaboratori e 84 fornitori.

“Il quarto riconoscimento consecutivo da parte di Deloitte Private – ha commentato Luciano Gabrielli, Presidente della Magazzini Gabrielli SpA – è un attestato significativo del nostro impegno anche in termini di responsabilità sociale, al primo posto di ogni nostra scelta strategica. I risultati sono attestati, annualmente, anche dal nostro Bilancio di Sostenibilità, in cui i dati sul potenziamento delle energie rinnovabili, la riduzione nella produzione dei rifiuti, la lotta contro lo spreco alimentare, sono in crescita costante, come quelli degli investimenti per il territorio, per i nostri collaboratori e la loro formazione. Il 2023, sarà senz’altro ricordato per l’acquisizione di più di cinquanta punti vendita ex insegna COOP e soprattutto per l’integrazione di nuovi 800 collaboratori. Magazzini Gabrielli è una eccellenza della Grande Distribuzione Organizzata italiana che, ancora una volta, si è distinta in un panorama reso complesso dalla forte inflazione e da una competizione più serrata per la fidelizzazione del cliente in tempi di riduzione del potere di acquisto e attenzione ai consumi – ha affermato Ernesto Lanzillo, Partner e Leader di Deloitte Private – la presenza storica e la conoscenza capillare del territorio in cui opera, unite ai significativi investimenti in innovazione e formazione, hanno creato il giusto mix che ha consentito all’azienda di ottenere grandi risultati – economici e non solo – anche nell’ultimo anno. Complimenti, dunque, a Magazzini Gabrielli, che per la quarta volta ha ottenuto il nostro riconoscimento di Best Managed Company”.

