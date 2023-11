BARI-ASCOLI, match valido per la 12^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato, alle ore 14:00, al San Nicola di Bari.

ASCOLI PICENO – Daniele Rutella della sezione di Enna è l’Arbitro designato per dirigere BARI-ASCOLI, match valido per la 12^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato, alle ore 14:00, al San Nicola di Bari. Gli Assistenti sono Edoardo Raspollini di Livorno e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Ufficiale Fabio Rosario Luongo di Napoli, al VAR (on-site) Daniele Paterna di Teramo, AVAR (on-site) Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Mister Viali alla vigilia di Bari-Ascoli:

“Sappiamo che sarà una partita complicata, più di corsa rispetto a quella col Parma, il Bari è bravo a capovolgere le situazioni da difensive ad offensive; i dati parlano di una squadra dal grande equilibrio e che concede poco, ha perso una sola partita in campionato. Noi arriviamo molto bene a quest’impegno, con la grande convinzione di fare un’ottima prestazione, perché, se considero il percorso della squadra dalla sconfitta di Palermo a quella di Parma, ci sono cinque risultati utili e ho visto una grande crescita dei ragazzi”.

Nuova convocazione nella Nazionale della Rep. Democratica del Congo per il difensore bianconero Brian Bayeye, che, dal 12 al 20 novembre, risponderà alla chiamata del CT Desabre per prendere parte alle due partite delle fasi eliminatorie per le qualificazioni al Mondiale 2026. Mercoledì 15 novembre, alle ore 17:00, è in programma il primo match contro la Mauritania, a Kinshasa (Congo), e domenica 19 novembre, alle ore 18:00, la sfida contro il Sudan a Benghazi (Libia). Il calciatore farà rientro ad Ascoli nella settimana che conduce alla partita di campionato con la Reggiana.

