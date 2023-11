Stadio “San Nicola” ore 14:00 Bari e Ascoli si sfindano nella dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023/24.

L’Ascoli di mister Viali a quota 12 punti sfida al “San Nicola” i biancorossi di mister Marino a quota 14. Cielo sereno 17 gradi al “San Nicola” di Bari

Mister Viali deve fare a meno degli indisponibili Bogdan, Botteghin, Kraja, Tavcar e dello squalificato Viviano. Prima convocazione per il portiere della Primavera Daniele Amato.

Mister Marino deve fare a meno dello squalificato Valerio Di Cesare e dell’indisponibile Ahmad Benali per un fastidio muscolare. scende in campo con il 3-4-1-2.

In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi).

FORMAZIONI UFFICIALI

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Vicari, Zuzek; Dorval, Acampora, Koutsoupias (72′), Ricci (86’Frabotta); Sibilli (86’Bellomo); Diaw, Nasti (72’Aramu). A disp.: Pissardo, Matino, Achik, Astrologo, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu, MorachioliAll. Marino

ASCOLI (4-4-2): Barosi; Bayeye, Bellusci (55’Adjapong), Quaranta, Falasco; Caligara(71’Milanese), Di Tacchio (81’Manzari), Giovane (71’Gnahoré), Falzerano; Nestorovski, Rodriguez (55’Mendes). A disp. Bolletta, Amato, Haveri, Millico, D’Uffizi, Masini, Rossi. All. Viali

ARBITRO: Daniele Rutella della sezione di Enna

Assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Ufficiale Fabio Rosario Luongo di Napoli, al VAR (on-site) Daniele Paterna di Teramo, AVAR (on-site) Francesco Cosso di Reggio Calabria.

NOTE: spettatori 16.011 (8.809 abbonati e 363 tifosi ospiti)

ammoniti: Vicari, Ricci, Acampora(B) Di Tacchio, Giovane, Adjapong(A.)

4′ rec.p.t.- 6’rec. s.t.

RETI: 80’Sibilli

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

97′ termina il match al “San Nicola” il Bari batte l’Ascoli di misura

96′ ammonito Adjapong

91′ ammonito Milanes

90′ sei minuti di recupero

89′ Punizione dal lato destro di Falasco direttamente in porta, Brenno devia in corner



87′ tiro-cross di Falzerano dalla sinistra, Brenno si salva deviando in corner

86′ Doppio cambo Bari: fuori Ricci e Sibilli, dentro Frabotta e Bellomo

84′ OCCASIONE ASCOLI, Cross di Falzerano che Pucino devia in corner ma sfiorando l’autorete

80′ GOL BARI Sibilli si invola da metà campo verso l’area, dribbla Di Tacchio si accentra e sfodera un rasoterra potentissimo e preciso che si infila in rete

76′ energico intervento di Di Tacchio su Aramu, dolorante ad un ginocchio viene soccorso dallo staff medico poi rientra

72′ Doppio cambio Bari: escono Nasti e Koutsoupias, dentro Aramu e

71′ Doppio cambio Ascoli: entrano Milanese e Gnahorè, fuori Giovane e Caligara

69′ OCCASIONE BARI- Girata di Nasti che fa perno su Falasco in area, diagonale che sfiora il palo deviata da Falasco

64′ Bari pericoloso con Acampora, con un sinitro al volo di Acampora dopo una punizione di Sibilli respinta da Bayeye, pallone sul fondo

55′ Bellusci lascia il campo al suo posto Adjapong, Mendes subentra a Rodriguez

54′ Punizione di Falasco sulla trequarti, ci prova in spaccata volante Bellusci, pallone che sfila a lato lo stesso capitano richiama la panchina per un dolore alla coscia probabilmente per la giocata effettuata

53′ Rodrigez ruba palla sulla trequarti bianconera poi si invola e viene fermato fallosamente da Acampora che poi viene ammonito

46′ OCCASIONE ASCOLI, Sbaglia Pucino intercetta Rodriguez che entra in area serve Nestrovski che fa il velo per l’accorrente Falzerano ma era troppo lontano il compagno

46′ subito aggresivo il Bari cross di Koutsoupias e colpo di testa di Nasti respinta da Bellusci

45′ Nessun cambio nelle due formazioni

PRIMO TEMPO

48′ OCCASIONE ASCOLI, Rodriguez crea il panico sulla sinistra, palla in areabatti e ribatti poi Nestorosvki appoggia per Falzerano che con un bel rasoterra mancino sfiora il palo alla sinistra di Brenno

45′ assegnati 4 minuti di recupero

41′ ancora Nestorosvki pericoloso con un tiro di prima intenzione dal limite, para Brenno

36′ Ricci ammonito per un falo in ritardo su Bayeye

34′ Sinistro improvviso di Nestorosvki dal limite dell’area a sinistra, potente e preciso tiro che termina non di molto sopra la traversa

28′ Nasti duro su Falasco che rimane a terra, partita equilibrata con pochi lampi ma qualche errore di impostazione di Barosi

17′ occasione ASCOLI testata all’indietro di Di Tacchio su corner di Falasco dalla destra, reattivo Brenno che devia in corner ma sbatte la mano sinistra sulla traversa e viene soccorso

13′ ammonito Vicari per un brutto intervento sulla caviglia di Nestvroski a centrocampo

4′ Assedio Bari in area, cross adda sinistra doppia ribatutta della difesa su Nasti poi controllo e sinistro di Dorval che viene ancora fermato da Di Tacchio

3′ cross dalla destra del Bari svirgola Quaranta e mette in difficoltà Barosi che è bravo ad allontanare smanacciando

0′- Ascoli con il completino nero e Bari con la classica maglia biancorossa

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.