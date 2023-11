ASCOLI PICENO – Il Piceno Pop Chorus sarà protagonista come ospite nella Finale di Miss Italia 2023. Il numeroso e vivacissimo gruppo vocale guidato dalla Maestra Giorgia Cordoni si esibirà a Salsomaggiore in due momenti distinti. Il primo, all’inizio della manifestazione, quando sarà ricordata Raffaella Carrà con un medley delle sue canzoni; su questa musica avverrà l’ingresso in scena delle 40 miss che si contenderanno l’ambitissimo titolo in palio.

Sul finale della serata toccherà ancora al PPC proporre un momento musicale nell’ambito della finalissima e lo farà ricordando Lucio Dalla, proponendo una suggestiva versione di uno dei suoi brani più famosi, “L’anno che verrà”.

Salsomaggiore Terme per anni ha legato il proprio nome allo svolgimento di una delle Manifestazioni nazionalpopolari più seguite della penisola come il Concorso di Miss Italia.

Quest’anno, dopo 13 anni, grazie alla collaborazione fra il Sindaco della cittadina emiliana Luca Musile e Patrizia Mirigliani, patron della Manifestazione, si ricomporrà il felice connubio che tanto successo ha riscosso nel passato.

Il Concorso sarà completamente rinnovato con ben 40 miss partecipanti, due per ogni regione italiana, che in una settimana molto intensa si prepareranno al gran giorno della Finale, sabato prossimo 11 novembre.

La kermesse, ricca di momenti spettacolari e accattivanti, si è rinnovata totalmente anche nei modi di proporsi al grande pubblico. Sarà infatti possibile scoprire chi vincerà il Titolo di Miss Italia 2023 grazie a 6 talent TikToker che seguiranno l’evento live oltre che sui canali social (Facebook e Instagram) del Concorso.

Il Piceno Pop Chorus, realtà originale sempre più emergente nel panorama musicale, conferma con questa partecipazione la propria crescita dopo il successo già riscontrato nella trasmissione TV Tu si que vales e le importanti date dello scorso Tour estivo.

