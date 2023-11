Ascoli-Como in programma domani alle ore 14 allo stadio “Del Duca” per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO – Le parole del tecnico bianconero Mister Viali nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita Ascoli-Como in programma domani alle ore 14 allo stadio “Del Duca” per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.

“Domani sarà un test complicato e molto importante perché in B ogni partita può cambiare gli orizzonti. Il Como è una squadra veramente forte, con un budget fra i più alti della categoria e con lo stesso allenatore da due anni. Dobbiamo essere consapevoli che la classifica conta, abbiamo portato a casa troppo poco per quanto mostrato in campo. Nelle ultime prestazioni siamo mancati nel particolare, nel centimetro che poi condiziona il risultato. La mia squadra ha sempre giocato a testa alta contro tutti, domani servirà la concentrazione perfetta per restare dentro la gara tutto il tempo e dovremo essere lucidi nei momenti importanti. Botteghin è tornato in gruppo da 2-3 allenamenti, il suo è un discorso di condizione perché non gioca da cinque settimane; con Bellusci abbiamo escluso un problema grave a livello muscolare e quindi abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Bogdan invece sta lavorando ancora con lo staff medico.”

Domani la partita più importante? No, è un momento delicato perché in B perdere due partite consecutive fa vedere gli orizzonti più scuri, ma non dimentichiamo che nelle prime cinque gare ne abbiamo perse quattro ed è stato quello il momento più difficile. Quella attuale è una fase delicata sotto l’aspetto numerico, ma le prestazioni e il lavoro dei ragazzi mi danno grande fiducia per il futuro e per la partita di domani”.

“Il Como cambia spesso in avanti ma spesso quando mettono due trequartisti uno dei due è un centravanti. Per come gioca il Como che vuole marcare a uomo per loro sarà una grande difficoltà il fatto che avranno meno punti di riferimento rispetto al solito. Il livello di competitività nel gruppo sta crescendo è più un pregio che una difficoltà. Potremmo vedere qualsiasi cosa dentro la partita a livello tattico. Cutrone se dovessi pensare a qualcosa di specifico per lui dovrei pensarlo anche per Verdi, dobbiamo fare una prestazione totale è una squadra di primissimo livello.”

Barosi? A Bari ha confermato quello che mi aspettavo è cresciuto ero sicuro che fosse pronto per fare la sua parte. Caligara? A destra a fasi alterne sta facendo bene li non c’è sempre una spiegazione tattica ma solo di partite più o meno brillanti. I tifosi? determinanti per noi ma ora non è il momento di chiedere ma di fare tocca a noi trascinarli con una grande prestazione.”

CONVOCATI Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Viali per il match col Como. Torna a disposizione, dopo oltre un mese, il capitano Botteghin. Non ci saranno lo squalificato Viviano, e gli indisponibili Bogdan, Kraja, Tavcar

PORTIERI: 97 Amato, 1 Barosi, 12 Bolletta DIFENSORI: 17 Adjapong, 40 Bayeye, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta, 96 Rossi CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahoré, 73 Masini, 20 Milanese ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez

Diffidati: Caligara, Nestorovski

COMO

L’allenatore del Como Moreno Longo ha convocato 24 calciatori per il match. Non convocati per scelta tecnica Alex Blanco, Luca Vignali e Tommaso Arrigoni.

PORTIERI: Adrian Semper, Mauro Vigorito, Pierre Bolchini DIFENSORI: Federico Barba, Tommaso Cassandro, Marco Curto, Nicholas Ioannou, Marco Sala, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Cas Odenthal CENTROCAMPISTI: Oliver Abildgaard, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Moutir Chajia, Alessio Iovine, Ben Kone, Liam Kerrigan ATTACCANTI: Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alessandro Gabrielloni, Alberto Cerri, Simone Verdi, Marlon Mustapha.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.