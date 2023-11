ASCOLI -COMO

Stadio “Del Duca” alle ore 14 in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2023/24.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-4-2): Barosi; Bayeye (35’s.t. Millico), Bellusci, Quaranta, Falasco; Caligara ( 1’s.t. Rodriguez), Di Tacchio (35’s.t. Gnahorè), Giovane (26’s.t. D’Uffizi), Falzerano; Mendes (42’s.t. Manzari), Nestorovski. A disposizione: Bolletta, Rossi, Botteghin, Haveri, Adjapong, Masini, Milanese Allenatore: Viali

COMO (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine (17’s.t. Cassandro), Bellemo, Kone (44’s.t. Baselli), Ioannou; Verdi (17’st. Gabrielloni, ), Da Cunha (32’s.t. Nielsen); Cutrone (32′ s.t. Mustapha). A disposizione: Vigorito, Scaglia, Solini, Sala, Abildgaard, Kerrigan, Chajia, Cerri Allenatore: Longo

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce

Gli Assistenti sono Mattia Politi di Lecce e Stefano Galimberti di Seregno. Quarto Ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri, al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Salvatore Longo di Paola.

NOTE: ammoniti Verdi , Semper, Cassandro,Mustapha (C.) Giovane, Caligara (A.)

rec. p.t. 1′

Spettatori 5.870 (3.324 abbonati) per un incasso di 45.245,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 1’ pt, 5’ st.

RETI: 4′ Cutrone

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ fischi del pubblico che urlano contro mister Viali

45′ concesso 5 minuti di recupero

37′ amonito Mustapha

35′ doppio cambio Ascoli dentro Millico e Gnhaorè

28′ cross di D’Uffizi respinto dalla difesa palla che arriva a Di Tacchio, il centrocampista si coordina, tiro al volo che sfiora il palo alla sinistra di Semper

26′ esce Giovane entra D’Uffizi nel Picchio

24′ cross di Bellusci, Nestorosvski serve di testa Falasco accorente in area, tiro al volo che Semper para semza problemi

22′ ammonito Semper per perdita di tempo

15′ OCCASIONE ASCOLI, rimessa laterale palla che arriva Nestorovski nella zona del dischetto abile a stoppare e tirare a giro ma Semper si fa trovare pronto e in tuffo respinge

13′ OCCASIONE ASCOLI, batti e ribatti in area dopo una bella manovra portata avanti da Rodriguez, l’Ascoli ci prova in tutti i modi ma la difesa lariana respinge sempre

5′ Rodriguez affonda sulla sinistra, palla al centro e scivolata di Odenthal che sembra colpire di mano, corner per i bianconeri

1′ Rodriguez subentra a Caligara

PRIMO TEMPO

45′ concesso 1 minuto di recupero. corner per il Como para Barosi in uscita

42′ brutta entrata di Caligara su Iannou, ammonito il centrocampista bianconero

35′ OCCASIONE COMO difesa ancora ferma azione dalla destra sfonda Cutrone serve a rimorchio Verdi che si accentra e con un tiro a giro sfiora il palo alla destra di Barosi

31′ Caligara si accascia dolorante alla coscia sinistra

29′ partita giocata a ritmi lenti, Ascoli senza idee

23′ ammonito Verdi, punizione per l’Ascoli a centrocampo, schema che porta alla conclusione Nestrovski che in spaccata colpisce male para Semper

21′ Como padrone della partita, punizione dalla sinistra, Verdi trova Cutrone in area che in spaccata colpisce ma non c’entra il bersaglio

11′ bella ripartenza lariana lancio per Cutrone in area, scarico e tiro a rimorchio di Verdi ci pensa Barosi a sventare il pericolo smanacciando e anticipando Da Cunha che era pronto al tap in ravvicinato

4′ GOL COMO CON CUTRONE. Rasoterra a centro area dalla sinistra di Ioannou e tap in di di Cutrone difesa immobile

1’OCCASIONE ASCOLI Mendes riceve un bel filtrante da Caligara, tiro addosso a Semper ma tutto fermo per offside

0′ Ascoli con la maglia celebrativa che ricorda quella della stagione 1966/56, calcio di inizio per i bainconeri

